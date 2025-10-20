Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Бананы: нужно ли их мыть, можно ли есть почерневшие?

«Вести» 20 октября, 2025 09:43

Для настроения 0 комментариев

Как бы ни были хороши местные овощи и фрукты, а с середины осени (и уж тем более зимой) одними из самых популярных носителей натуральных витаминов становятся бананы. В них высокое содержание калия и витамина B6, что хорошо для сердца, нервной системы. Однако на торговых полках нередко встречаются бананы потемневшие (на рынках иногда даже черные), с трещинами. Стоит ли их покупать? Чем объяснить малоприятный запах от некоторых бананов и нужно ли их мыть перед употреблением?

В Латвию поступают бананы из разных тропических стран, но больше всего – из Эквадора. Это лидер мирового экспорта, неслучайно львиная доля его валютных поступлений от внешней торговли приходится именно на эти ягоды (с ботанической точки зрения).

Несколько лет назад в Германии был показан скандальный документальный фильм Der Preis der Bananen ("Цена банана"), в котором утверждалось о значительном превышении содержания пестицидов в бананах из Эквадора. МИД этой страны и ее Министерство торговли выступили с официальным опровержением, заявив, что соблюдаются строгие стандарты, гарантирующие качество и безопасность продукции, о чем создатели фильма якобы специально умолчали...

И все же то, что в естественной среде у бананов хватает вредителей и болезней, - факт. Именно из-за них в результате грибкового заболевания в свое время были уничтожены плантации одного из популярнейших сортов и появился термин «панамская болезнь». Чтобы подобное не повторилось, бананы еще на плантациях обязательно обрабатывают химикатами.

Другое дело, что весь товар, поступающий в Евросоюз, должен иметь сертификат безопасности. Правда, как соблюдается это условие, латвийцам хорошо известно по качеству многих продуктов из ЕС, оказывающихся на наших полках... Поэтому вопрос о том, мыть или не мыть бананы, которые покупаете в магазинах и на рынках, даже не стоит: ОБЯЗАТЕЛЬНО МЫТЬ! Причем теплой или даже горячей водой! И не пробуйте счищать кожуру зубами, чем часто грешат дети, да и взрослые, – «для прикола».

Что касается эквадорских бананов, то немецкий фильм – еще цветочки. Несколько лет назад латвийская полиция в банановых коробках из Эквадора обнаружила 2 тонны кокаина! Груз должен был дальше проследовать в Россию. Все это – лишнее свидетельство, как проверяют продукты, приходящие в ЕС из третьих стран, ведь прежде, чем попасть в Латвию, бананы поступают из Латинской Америки судами в Германию и Голландию. А оттуда уже рефрижераторами дальше...

Ну очень неприятный запах!

На торговых полках от бананов нередко исходит малоприятный запах – явно чем-то обработаны. Однако страны-производители к этому запаху не имеют отношения. Обрабатывают их уже на месте – на складе, в специальной камере. Объясним - почему.

На судне бананы достигают Европы за две-три недели. В трюмах должна поддерживаться постоянная температура +14 градусов. Из портов Германии или Голландии бананы начинают свое сухопутное путешествие. Их перемещают в специальные контейнеры-рефрижераторы. Там соблюдается тот же температурный режим. Если правила транспортировки будут нарушены, то бананы станут черного цвета.

А вот по прибытии к покупателю перед продажей им помогают дозреть. Бананы помещают в специальную газационную камеру, которая ко всему прочему теплоизолирована от окружающей среды. Плоды сначала прогревают при температуре +18...+20 градусов, а затем камера наполняется специальным газом. В его составе азот (95%) и этилен (5%). Именно этилен при отсутствии кислорода и запускает процесс дозревания плодов.

Бананы обрабатываются сутки, а затем их проветривают в течение 3-4 дней. И только потом уже отправляют для реализации. Иногда поставщики увеличивают скорость вызревания бананов, экономят на проветривании. Отсюда – неприятный запах.

Что касается самой обработки газом, то, как уверяют специалисты, в этом нет ничего вредного. Хотя, понятное дело, натуральный банан, с плантации, ароматнее и вкуснее. Но для этого придется лететь в Латинскую Америку. Удовольствие выйдет в копеечку. Но если вы оказались там, путешествуете, то почему бы не побаловать себя настоящим бананом?

Бананы кормовые и почерневшие

Некоторые полагают, что в Латвию поступают кормовые бананы, для скота: в Европе-то они гораздо вкуснее. С последним не поспоришь, но кормовые бананы сюда не идут. А вот бананы «второго сорта» - во многие сети. Это означает, что ими закуплен самый дешевый товар: на шкурке присутствуют незначительные дефекты – полоски, трещины.

Такие плоды растут на внешней стороне огромной связки. В ходе роста они получают повреждения от веток, бьются друг о друга. А вкус таких второсортных бананов зачастую - как у подмороженной картошки.

Одна из привычных картинок на латвийских «банановых полках» - почерневшие ягоды. Нередко виноваты в этом сами поставщики: чернеют плоды из-за быстрого вызревания – увеличения количества «бананового газа». Очень часто черные бананы можно увидеть и на рынках – по бросовой цене. Стоит ли покупать такие? Не угрожают ли они здоровью?

Мнения специалистов разделились. Большинство уверено, что почерневшие бананы можно спокойно есть. Приводятся данные, что именно эти бананы содержат больше пектинов, которые улучшают пищеварение и контролируют уровень холестерина в крови. Также они легче усваиваются и способствуют улучшению пищеварения.

Именно темнеющие бананы считаются, по мнению ряда диетологов, действительно спелыми: коричневые пятна на кожуре - признак созревания плода. Чем более спелый банан - тем больше в нем содержится сахаров, что способствует быстрому получению энергии...

Однако не все медики с этим согласны.

- Почерневшие бананы не обязательно опасны для здоровья, но их следует употреблять с осторожностью, - комментирует врач-токсиколог Михаил КУТУШОВ. - Когда бананы становятся черными, они могут начать гнить и портиться. Важно проверять их на наличие плесени или других признаков перезрелых фруктов. Если банан сильно почернел и имеет неприятный запах - лучше выбросить его, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем...

Если по этому вопросу мнения разделились, то по плодам, имеющим существенные трещины, – нет. Такие бананы, по мнению врачей, покупать не надо: через трещины в мякоть могут проникать различные болезнетворные микроорганизмы или даже насекомые...

Можно ли хранить бананы в холодильнике?

Если вы любите вкушать дары тропиков, вполне закономерно вас заинтересует: где лучше хранить бананы в домашних условиях?

Правильнее всего поместить их в температурные условия не выше 13-14°. Например, в погреб или прохладный подвал, если проживаете в частном доме. Чтобы верхний покров и мякоть не чернели, нужно обеспечить защиту от прямых солнечных лучей, а можно вообще спрятать ягоды в темное место.

Ходят упорные слухи, что в холодильнике бананы хранить нельзя. Дело в том, что от переохлаждения мякоть и кожица чернеют - это происходит, если хранение проводится при температуре ниже 13,3°. Однако все же и в холодильнике их можно хранить, только не в самом холодном месте - у стенки в отсеке для фруктов. Постарайтесь найти место «потеплее", например в дверце или на средней полочке.

Если вы собираетесь положить банан в контейнер для хранения, не стоит накрывать его крышкой. И вообще: вместо герметичной емкости лучше взять бумажный пакет...

* Сколько есть бананов?

В среднем здоровому человеку можно есть 1–2 банана в день, а иногда до 3, чтобы получить максимальную пользу, не превышая суточную норму углеводов и калорий.

Людям с лишним весом, заболеваниями почек, диабетом или проблемами с желудочно-кишечным трактом следует есть бананы реже - 2–3 раза в неделю. При этом лучше выбирать слегка недозрелые плоды, есть их в первой половине дня и в сочетании с белками и жирами...

Илья ДИМЕНШТЕЙН

Комментарии (0)
«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Загрузка

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

