«Стой, кто идёт?!» Как туристка в Латгалии слишком близко подошла к границе с Россией

Маргерита связана с Латвией, поскольку отсюда родом семья её матери - во время Второй мировой войны им удалось бежать на лодке в Швецию, другие родственники были высланы в Сибирь.

Родилась Маргерита в Милане, она работает в издательстве, занимается переводами с немецкого и латышского языков, перевела на итальянский произведения Томаса Манна, Регины Эзеры и Инги Гайле.

В последние 10 лет Маргерита часто ездила в Латвию, собирала и документировала рассказы местных жителей, посещала музеи.

"Граница появилась внезапно, после небольшого леса. Здесь асфальтированная дорога находится на расстоянии менее 50 м от металлического забора с колючей проволокой. [..] До 2022 года никаких барьеров здесь не было. Люди собирали грибы, пересекая границу - из Латвии в Россию и обратно. Ещё совсем недавно у местных жителей по обе стороны границы были специальные визы, позволявшие свободно её переходить. В России латыши в основном покупали водку и другие дешёвые алкогольные напитки", - пишет Маргерита.

Как же она чуть не нарушила границу на этот раз?

"Я ехала на машине, одним глазом следила за дорогой, вторым смотрела на новый, чуть ли не блестящий металлический забор. Это граница Европы, более не проходимая. С этой стороны тянутся поля табачного цвета, с другой - лес. Через пару километров справа показалось обширное поле. Я остановилась. Вышла из машины и осторожно сделала пару шагов в тишине, подошла ближе к полю. Земля была в ямах и бороздах от следов шин. Я приблизилась к забору. Была на расстоянии менее двух метров, меня отделяла от него только канавка, и тут я услышала шум мотора за спиной. Поворачиваюсь - в моём направлении мчится военный квадроцикл.

Кто-то закричал по-латышски: "Стоять! Кто вы и что здесь делаете?!" Я подняла руки и сказала: "Я туристка!""

Ей приказали вернуться к машине и ждать приезда пограничников, которые вскоре прибыли и спросили, зачем она приехала именно сюда.

"Я никогда не бывала в Латгалии, а все говорят, что это замечательная местность. Я частично латышка со стороны матери, но родилась и выросла в Италии. Хочу познакомиться со всей Латвией. Друзья посоветовали посетить это место и музей Abrenes istabas в Виляке", - сказала пограничникам Маргерита.

По поводу нахождения вблизи восточной границы от неё потребовали написать объяснительную, в которой Маргерита отметила, что не видела никаких барьеров, шлагбаумов или запрещающих знаков, ей даже и в голову не приходило, что приближаться к столбу запрещено.

Пограничники насчёт запрещающих знаков согласились и пообещали передать информацию дальше.

Кроме этого, пограничники задали Маргерите вопросы, чей Крым и что она думает о российском правительстве. Спрашивали также, бывала ли она в России, на что туристка честно ответила, что несколько лет назад там побывала.

Беседа с пограничниками и проверка информации продлились более двух часов, потом Маргерите разрешили ехать дальше.