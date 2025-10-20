Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

«Стой, кто идёт?!» Как туристка в Латгалии слишком близко подошла к границе с Россией

tv3.lv 20 октября, 2025 08:07

Выбор редакции 0 комментариев

LETA

О происшествии с итальянской туристкой Маргеритой Карбонаро сообщает портал TV3 Ziņas, ссылаясь на итальянское СМИ Ilpost.it.

Маргерита связана с Латвией, поскольку отсюда родом семья её матери - во время Второй мировой войны им удалось бежать на лодке в Швецию, другие родственники были высланы в Сибирь.

Родилась Маргерита в Милане, она работает в издательстве, занимается переводами с немецкого и латышского языков, перевела на итальянский произведения Томаса Манна, Регины Эзеры и Инги Гайле.

В последние 10 лет Маргерита часто ездила в Латвию, собирала и документировала рассказы местных жителей, посещала музеи.

"Граница появилась внезапно, после небольшого леса. Здесь асфальтированная дорога находится на расстоянии менее 50 м от металлического забора с колючей проволокой. [..] До 2022 года никаких барьеров здесь не было. Люди собирали грибы, пересекая границу - из Латвии в Россию и обратно. Ещё совсем недавно у местных жителей по обе стороны границы были специальные визы, позволявшие свободно её переходить. В России латыши в основном покупали водку и другие дешёвые алкогольные напитки", - пишет Маргерита.

Как же она чуть не нарушила границу на этот раз?

"Я ехала на машине, одним глазом следила за дорогой, вторым смотрела на новый, чуть ли не блестящий металлический забор. Это граница Европы, более не проходимая. С этой стороны тянутся поля табачного цвета, с другой - лес. Через пару километров справа показалось обширное поле. Я остановилась. Вышла из машины и осторожно сделала пару шагов в тишине, подошла ближе к полю. Земля была в ямах и бороздах от следов шин. Я приблизилась к забору. Была на расстоянии менее двух метров, меня отделяла от него только канавка, и тут я услышала шум мотора за спиной. Поворачиваюсь - в моём направлении мчится военный квадроцикл.

Кто-то закричал по-латышски: "Стоять! Кто вы и что здесь делаете?!" Я подняла руки и сказала: "Я туристка!""

Ей приказали вернуться к машине и ждать приезда пограничников, которые вскоре прибыли и спросили, зачем она приехала именно сюда.

"Я никогда не бывала в Латгалии, а все говорят, что это замечательная местность. Я частично латышка со стороны матери, но родилась и выросла в Италии. Хочу познакомиться со всей Латвией. Друзья посоветовали посетить это место и музей Abrenes istabas в Виляке", - сказала пограничникам Маргерита.

По поводу нахождения вблизи восточной границы от неё потребовали написать объяснительную, в которой Маргерита отметила, что не видела никаких барьеров, шлагбаумов или запрещающих знаков, ей даже и в голову не приходило, что приближаться к столбу запрещено.

Пограничники насчёт запрещающих знаков согласились и пообещали передать информацию дальше.

Кроме этого, пограничники задали Маргерите вопросы, чей Крым и что она думает о российском правительстве. Спрашивали также, бывала ли она в России, на что туристка честно ответила, что несколько лет назад там побывала.

Беседа с пограничниками и проверка информации продлились более двух часов, потом Маргерите разрешили ехать дальше.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:30 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
Рига: бездомных сосчитают ночью
Sfera.lv 3 часа назад
«Если партнёр атакует, танец не получится» — Абу Мери о переговорах с медиками
Bitnews.lv 3 часа назад
Ланга: «Брюссель не имеет права создавать опасность для латышей»
Bitnews.lv 3 часа назад
Ограбление в Лувре: украдены драгоценности Наполеона
Bitnews.lv 4 часа назад
Нидерланды: не доверяйте ИИ
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: странные зарплаты врачей
Sfera.lv 6 часов назад

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать
Загрузка

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать