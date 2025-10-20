Иначе что? Латвия ищет пути наилучшего выхода из Стамбульской конвенции

Министр также призывает авторов идеи об отзыве конвенции дождаться и учесть мнение комиссии до того, как соответствующий законопроект будет представлен в первом чтении.

Министр подчеркивает, что если Латвия денонсирует конвенцию, то она станет единственным государством-членом ЕС, которое в одностороннем порядке вышло из конвенции СЕ, обеспечивающей защиту основных прав.

"Поэтому я считаю, что необходима авторитетная и независимая оценка правовых последствий такого беспрецедентного шага Латвии, который может поставить под угрозу общее правовое пространство в Европе", - сказала Либиня-Эгнере.

Венецианскую комиссию просят, в частности, высказать свое мнение о том, не противоречит ли такой шаг, формально допустимый и оправданный суверенитетом государства, принципам демократии и верховенства права.

Комиссия также должна оценить, способна ли национальная система Латвии обеспечить такой же уровень защиты основных прав, как и членство в конвенции.

Как сообщалось ранее, в прошлый четверг большинство депутатов Сейма поддержали декларацию, которую они представляют как "альтернативу Стамбульской конвенции", которую они, в свою очередь, намерены денонсировать.

Стамбульская конвенция вступила в силу в Латвии в мае прошлого года.