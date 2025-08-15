Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Это маленький смертный приговор»: министр пообещал поправить законы, чтобы магазины не закрывались (2)

Редакция PRESS 15 августа, 2025 14:47

LETA

Что будет с ценами на продукты? Что ждёт местных производителей и продавцов? Пытаясь ответить на эти вопросы в передаче TV24 «Naudas cena» («Цена денег»), министр экономики (ZZS) Виктор Валайнис отметил необходимость изменений в законодательстве, президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич предложил раз в год предоставлять малым предпринимателям льготы по социальному налогу, а руководитель Центра по продвижению сельскохозяйственного рынка Ингуна Гулбе — снизить НДС на продукты питания.

«Основа и стабильность государства в любой кризисной ситуации — это местные предприниматели. Они никуда не исчезают. Мы это видим и на примере Украины», — заявил Данусевич.

Характеризуя текущую ситуацию на латвийском рынке, он с сожалением отметил, что государство делает всё возможное, чтобы добиться более низких цен для глобальных торговых сетей. «И все эти меры ещё больше лишают конкурентоспособности местные сети — начиная с “Top”, “Mego” и других… Для них это фактически маленький смертный приговор, ведь к этому добавили ещё и запрет на продажу алкоголя».

В итоге маленькие магазины уже постепенно закрываются, и понятно, что изменятся и привычки покупателей: вместо любимого магазинчика у дома придётся ехать в один из супермаркетов или на автозаправку, так как их рабочее время дольше. Чтобы исправить ситуацию и сделать её менее печальной, Данусевич предлагает раз в год предоставлять малым предпринимателям льготы по социальному налогу. «Это было бы большим подспорьем для небольших магазинов…»

Слушая рассказ президента Ассоциации торговцев, министр экономики добавил, что он внимательно следит за тем, что происходит с маленькими магазинами в сельской местности, и пообещал не допустить их закрытия. «Нужно подумать, какие изменения внести, чтобы повернуть ситуацию в обратную сторону, потому что если мы изменили закон так, что магазин просто закрылся, а он был единственным в сельской территории, — это неправильно!» Он понимает, что даже сокращение рабочего времени магазина на два часа может создать проблемы там, где только один магазин на всю округу и людям некуда пойти за покупками.

В свою очередь, Ингуна Гулбе считает, что снизить цены на продукты можно, уменьшив НДС на продовольствие. «Так это делается в других странах ЕС, и там люди тратят на продукты меньше денег, чем в Латвии…»

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (2)

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (2)

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (2)

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (2)

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (2)

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (2)

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (2)

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

