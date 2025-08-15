«Основа и стабильность государства в любой кризисной ситуации — это местные предприниматели. Они никуда не исчезают. Мы это видим и на примере Украины», — заявил Данусевич.

Характеризуя текущую ситуацию на латвийском рынке, он с сожалением отметил, что государство делает всё возможное, чтобы добиться более низких цен для глобальных торговых сетей. «И все эти меры ещё больше лишают конкурентоспособности местные сети — начиная с “Top”, “Mego” и других… Для них это фактически маленький смертный приговор, ведь к этому добавили ещё и запрет на продажу алкоголя».

В итоге маленькие магазины уже постепенно закрываются, и понятно, что изменятся и привычки покупателей: вместо любимого магазинчика у дома придётся ехать в один из супермаркетов или на автозаправку, так как их рабочее время дольше. Чтобы исправить ситуацию и сделать её менее печальной, Данусевич предлагает раз в год предоставлять малым предпринимателям льготы по социальному налогу. «Это было бы большим подспорьем для небольших магазинов…»

Слушая рассказ президента Ассоциации торговцев, министр экономики добавил, что он внимательно следит за тем, что происходит с маленькими магазинами в сельской местности, и пообещал не допустить их закрытия. «Нужно подумать, какие изменения внести, чтобы повернуть ситуацию в обратную сторону, потому что если мы изменили закон так, что магазин просто закрылся, а он был единственным в сельской территории, — это неправильно!» Он понимает, что даже сокращение рабочего времени магазина на два часа может создать проблемы там, где только один магазин на всю округу и людям некуда пойти за покупками.

В свою очередь, Ингуна Гулбе считает, что снизить цены на продукты можно, уменьшив НДС на продовольствие. «Так это делается в других странах ЕС, и там люди тратят на продукты меньше денег, чем в Латвии…»