Жители Кипсалы против студентов РТУ

Ассоциация жителей Ķипсалы обратилась в Министерство охраны окружающей среды и регионального развития, оспаривая проект. В заявлении отмечается, что район традиционно застроен низкими, трёхэтажными домами с зелёными дворами. Опасения вызывает то, что новый план может создать опасный прецедент и открыть путь к более плотной застройке на охраняемой территории.

Национальное управление культурного наследия подтверждает: у него есть сомнения по поводу масштабов строительства и сокращения зелёных зон, что может привести к утрате уникальных ценностей Ķипсалы. Управление подчёркивает, что остров имеет статус градостроительного памятника, и его защита должна быть приоритетом.

В РТУ признают, что протесты не стали неожиданностью. Университет готов искать компромисс и сотрудничать с местной общиной, включая подписание меморандума, чтобы учесть рекомендации жителей. При этом сроки начала работ пока не определены: всё зависит от финансирования.