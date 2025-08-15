Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Жители Кипсалы против студентов РТУ

15 августа, 2025

Новости Латвии 0 комментариев

Рижский технический университет планирует расширять свой студенческий городок на Ķипсале, однако жители района и защитники культурного наследия выступают против. По их словам, локальный план, утверждённый самоуправлением, угрожает исторической застройке и культурной среде.

Ассоциация жителей Ķипсалы обратилась в Министерство охраны окружающей среды и регионального развития, оспаривая проект. В заявлении отмечается, что район традиционно застроен низкими, трёхэтажными домами с зелёными дворами. Опасения вызывает то, что новый план может создать опасный прецедент и открыть путь к более плотной застройке на охраняемой территории.

Национальное управление культурного наследия подтверждает: у него есть сомнения по поводу масштабов строительства и сокращения зелёных зон, что может привести к утрате уникальных ценностей Ķипсалы. Управление подчёркивает, что остров имеет статус градостроительного памятника, и его защита должна быть приоритетом.

В РТУ признают, что протесты не стали неожиданностью. Университет готов искать компромисс и сотрудничать с местной общиной, включая подписание меморандума, чтобы учесть рекомендации жителей. При этом сроки начала работ пока не определены: всё зависит от финансирования.

 

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

