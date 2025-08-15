Кто складывал евро в кубышку? Банкноты скоро поменяют — когда и какие?

Из семи мотивов, изначально отобранных Европейским центральным банком (ЕЦБ) (европейские ценности, отражённые в природе; европейская культура; "Ваше будущее принадлежит вам"; "Наша Европа"; "Птицы - свободные, радостные и вдохновляющие"; "Руки - вместе строим Европу"; "Реки - источник жизненной силы"), два из них достигли финишной прямой в слегка изменённом виде - "Европейская культура" и "Реки и птицы".

Отобранные дизайнеры получат возможность представить свои проекты банкнот евро в течение примерно пяти месяцев. Цель конкурса - отобрать до 40 авторов (по 20 на каждую тему).

В свою очередь, жюри конкурса, в котором Латвию представляет архитектор Иева Зибарте, выдвинет до пяти вариантов дизайна по каждой теме.

В варианте с европейской культурой на аверсе евробанкнот будут изображены Мария Каллас (5 евро), Людвиг ван Бетховен (10 евро), Мария Кюри, урождённая Склодовская (20 евро), Мигель де Сервантес Сааведра (50 евро), Леонардо да Винчи (100 евро) и Берта фон Зутнер (200 евро).

Из вариантов реверса наиболее близка латышам тема Праздника песни, где выступает детский и юношеский хор. На реверсе будут представлены различные институты Европейского Союза, такие как Европейский парламент, Суд ЕС, Европейская счетная палата и т. д.

Потенциальная банкнота в 20 евро с европейской культурной темой обострила давний спор между Францией и Польшей о наследии лауреата Нобелевской премии, ученого Марии Кюри (урожденной Склодовской).

Родившаяся в Варшаве, Мария Кюри позже переехала во Францию, где стала первой женщиной, получившей Нобелевскую премию. В 1903 году она получила премию по физике вместе со своим мужем Пьером Кюри. Кроме того, восемь лет спустя учёная получила Нобелевскую премию по химии, став единственным человеком, удостоенным Нобелевских премий в двух разных областях науки.

Поляки критикуют ЕЦБ за то, как её имя отображается на евро, с указанием её польской девичьей фамилии (Склодовская) в скобках. Для многих поляков отсутствие девичьей фамилии лауреата Нобелевской премии или замена польского имени французским (Мария и Мари) - не просто формальный, но и символический вопрос.

