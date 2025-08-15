Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кто складывал евро в кубышку? Банкноты скоро поменяют — когда и какие?

15 августа, 2025 11:27

На следующей неделе, в понедельник, завершается приём заявок от дизайнеров из Европейского союза (ЕС) на дизайн новых евробанкнот.

Из семи мотивов, изначально отобранных Европейским центральным банком (ЕЦБ) (европейские ценности, отражённые в природе; европейская культура; "Ваше будущее принадлежит вам"; "Наша Европа"; "Птицы - свободные, радостные и вдохновляющие"; "Руки - вместе строим Европу"; "Реки - источник жизненной силы"), два из них достигли финишной прямой в слегка изменённом виде - "Европейская культура" и "Реки и птицы".

Отобранные дизайнеры получат возможность представить свои проекты банкнот евро в течение примерно пяти месяцев. Цель конкурса - отобрать до 40 авторов (по 20 на каждую тему).

В свою очередь, жюри конкурса, в котором Латвию представляет архитектор Иева Зибарте, выдвинет до пяти вариантов дизайна по каждой теме.

В варианте с европейской культурой на аверсе евробанкнот будут изображены Мария Каллас (5 евро), Людвиг ван Бетховен (10 евро), Мария Кюри, урождённая Склодовская (20 евро), Мигель де Сервантес Сааведра (50 евро), Леонардо да Винчи (100 евро) и Берта фон Зутнер (200 евро).

Из вариантов реверса наиболее близка латышам тема Праздника песни, где выступает детский и юношеский хор. На реверсе будут представлены различные институты Европейского Союза, такие как Европейский парламент, Суд ЕС, Европейская счетная палата и т. д.

Потенциальная банкнота в 20 евро с европейской культурной темой обострила давний спор между Францией и Польшей о наследии лауреата Нобелевской премии, ученого Марии Кюри (урожденной Склодовской).

Родившаяся в Варшаве, Мария Кюри позже переехала во Францию, где стала первой женщиной, получившей Нобелевскую премию. В 1903 году она получила премию по физике вместе со своим мужем Пьером Кюри. Кроме того, восемь лет спустя учёная получила Нобелевскую премию по химии, став единственным человеком, удостоенным Нобелевских премий в двух разных областях науки.

Поляки критикуют ЕЦБ за то, как её имя отображается на евро, с указанием её польской девичьей фамилии (Склодовская) в скобках. Для многих поляков отсутствие девичьей фамилии лауреата Нобелевской премии или замена польского имени французским (Мария и Мари) - не просто формальный, но и символический вопрос.

Комментарии (0) 80 реакций
24.08.2025
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

