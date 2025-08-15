Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Конец лета: на следующей неделе в Латвии ожидаются заморозки

Во второй половине августа средняя температура воздуха в Латвии ожидается ниже нормы, свидетельствуют последние прогнозы погоды.

В ночь на субботу, 16 августа, во многих районах Латвии пройдут кратковременные дожди, местами ожидается гроза, а днем в основном обойдется без осадков и выглянет солнце. Юго-западный ветер сменится северо-западным, местами на побережье и также под грозовыми облаками ожидаются порывы до 15 метров в секунду. После теплой ночи днем будет не теплее +18...+23 градусов.

В воскресенье станет более ветрено и прохладно. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах будет достигать 11-16 метров в секунду, на побережье ожидаются порывы до 21 метра в секунду. Пройдут кратковременные дожди, в некоторых местах - преимущественно ночью и утром в Видземе - сильные. Температура воздуха не поднимется выше +16...+21 градуса.

В начале следующей недели погода улучшится: ветер станет слабее, кратковременные дожди ожидаются лишь местами, воздух днем будет прогреваться до +19...+24 градусов.

Ожидается, что в среду, 20 августа, Латвии достигнут более холодные воздушные массы с севера. Во второй половине следующей недели температура воздуха не будет превышать +20 градусов, ночью на большей части страны она опустится ниже +10 градусов, местами возможны небольшие заморозки в верхнем слое травы.

Если пять суток подряд средняя температура воздуха будет держаться ниже +15 градусов, наступит метеорологическая осень.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, следующая неделя в Латвии ожидается на три градуса прохладнее нормы, последняя неделя августа - на два градуса прохладнее, чем обычно.

Временами будут идти дожди - в основном, небольшие кратковременные, облака с моря местами, особенно в Видземе, могут принести более обильные осадки.
 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

