Конец лета: на следующей неделе в Латвии ожидаются заморозки

В ночь на субботу, 16 августа, во многих районах Латвии пройдут кратковременные дожди, местами ожидается гроза, а днем в основном обойдется без осадков и выглянет солнце. Юго-западный ветер сменится северо-западным, местами на побережье и также под грозовыми облаками ожидаются порывы до 15 метров в секунду. После теплой ночи днем будет не теплее +18...+23 градусов.

В воскресенье станет более ветрено и прохладно. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах будет достигать 11-16 метров в секунду, на побережье ожидаются порывы до 21 метра в секунду. Пройдут кратковременные дожди, в некоторых местах - преимущественно ночью и утром в Видземе - сильные. Температура воздуха не поднимется выше +16...+21 градуса.

В начале следующей недели погода улучшится: ветер станет слабее, кратковременные дожди ожидаются лишь местами, воздух днем будет прогреваться до +19...+24 градусов.

Ожидается, что в среду, 20 августа, Латвии достигнут более холодные воздушные массы с севера. Во второй половине следующей недели температура воздуха не будет превышать +20 градусов, ночью на большей части страны она опустится ниже +10 градусов, местами возможны небольшие заморозки в верхнем слое травы.

Если пять суток подряд средняя температура воздуха будет держаться ниже +15 градусов, наступит метеорологическая осень.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, следующая неделя в Латвии ожидается на три градуса прохладнее нормы, последняя неделя августа - на два градуса прохладнее, чем обычно.

Временами будут идти дожди - в основном, небольшие кратковременные, облака с моря местами, особенно в Видземе, могут принести более обильные осадки.

