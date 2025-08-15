Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Польша может потребовать право на ядерное оружие. По цене она его потянет: XYZ

Редакция PRESS 15 августа, 2025 18:28

Мир 0 комментариев

"Польша, наряду с Японией и Южной Кореей, немедленно нуждается в ядерном оружии, утверждает влиятельный экономист Ноа Смит. Впервые он высказал такую точку зрения год назад, а в последние недели вновь подчеркнул значение ядерного оружия для безопасности упомянутых стран, - пишет польское издание XYZ.

Причина очевидна: непредсказуемая, хаотичная политика США под руководством Дональда Трампа, подрывающая доверие к этой стране как гаранту безопасности. Пустоту после ухода США не сможет заполнить ни одна другая страна или даже группа стран, поэтому наиболее эффективным средством сдерживания будет наличие ядерного оружия.

Наиболее ярким примером здесь можно привести Северную Корею, а антипримером – Украину. Смит указывает, что, несмотря на различные провокационные действия, местный режим хорошо справляется на международной арене. В свою очередь, Украина в соответствии с Будапештским меморандумом сдала унаследованный от СССР ядерный арсенал, что впоследствии было жестоко использовано Россией.

В этой аргументации можно увидеть как минимум два «но». Во-первых, как Польша может получить такое оружие? Во-вторых, насколько это будет дорого?

Начнем с вопроса о приобретении такого оружия. В настоящее время только девять стран в мире обладают ядерным арсеналом, согласно оценкам, сделанным организацией ICAN (Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия). Наибольший арсенал имеют Россия (более 5,5 тыс. боеголовок) и США (более 5 тыс. боеголовок). В эту группу стран входят также Китай, Франция, Великобритания, Индия, Пакистан, Израиль и уже упомянутая Северная Корея. Помимо перечисленных стран, американское ядерное оружие также находится на территории Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции. В свою очередь, в Белоруссии находятся российские ядерные боеголовки.

Создание ядерной бомбы Польшей, по крайней мере в ближайшей перспективе, по разным причинам представляется невозможным. Получить ее можно было бы двумя способами: в рамках программы Nuclear sharing в НАТО или путем предоставления ее Францией или Великобританией. Учитывая, что целью обладания таким оружием является обретение независимости от США в сфере безопасности, следует учитывать второй вариант. Я опускаю здесь политические сложности такого решения, а также правовые вопросы, в том числе тот факт, что Польша ратифицировала Договор о нераспространении ядерного оружия.

Давайте же предположим, что в рамках соглашения с Францией или Великобританией в Польше будет размещено ядерное оружие. Какова будет его стоимость? Многое, конечно, зависит от конкретных условий, но мы можем предположить, что нам придется заплатить как минимум эквивалент суммы, которую эти страны платят за содержание своего арсенала.

В 2023 году Франция потратила на содержание своих ядерных войск 6,1 млрд долларов, а Великобритания – 8,1 млрд долларов. Больше этих стран на эти цели выделили только США (51,1 млрд долларов), а также Китай (11,9 млрд долларов) и Россия (8,3 млрд долларов).

Стоимость содержания ядерного арсенала Франции составила 21 млн долларов в пересчете на одну боеголовку, а в Великобритании – 36 млн долларов. Эти суммы могут служить основой для оценки затрат на потенциальное содержание ядерных боеголовок этих стран в Польше.

Возникает еще вопрос, сколько боеголовок должно находиться в Польше? Учитывая количество боеголовок, имеющихся у других стран, можно сделать вывод, что их должно быть несколько десятков. В рамках программы «Ядерный сдвиг» НАТО в 2021 году на территории каждого из государств, участвующих в программе, находилось по 20 ядерных боеголовок (по оценкам статьи «United States nuclear weapons, 2021» авторов H.M. Kristensena и M. Korda). Стоит отметить, что это данные до войны в Украине. В свою очередь, страна с наименьшим количеством собственных боеголовок, то есть Северная Корея, по оценкам ICAN, в настоящее время имеет около 50 боеголовок. Следующая страна с наименьшим количеством боеголовок, то есть Израиль, имеет около 90.

Примем, таким образом, два сценария для вопроса ядерного оружия в Польше: меньший арсенал в количестве 30 боеголовок и больший арсенал в количестве 50 боеголовок. Это кажется разумным также с точки зрения количества боеголовок, которыми в настоящее время обладают Франция и Великобритания.

Сколько же это будет стоить? В сценарии с меньшим арсеналом стоимость французского оружия составит около 0,6 млрд долларов в год, а британского – менее 1,1 млрд долларов. В свою очередь, в сценарии с увеличением арсенала эти расходы составят соответственно 1,1 млрд долларов для французского оружия и 1,8 млрд. долларов для британского.

Насколько велики эти суммы? В 2024 году Польша потратила на военные цели примерно 35 млрд долларов, а значит, вышеуказанные расходы на ядерное оружие составили бы от 1,8 до 5,1% этого бюджета. Поэтому это кажется приемлемым расходом. В то же время он не отличается от доли расходов на содержание ядерного оружия в странах, которые его имеют. Например, во Франции их доля составляет 9,9%, в Великобритании – 12,3%, в США – 5,6%, а в Израиле – 4%.

Должна ли Польша иметь ядерное оружие? В пользу этого говорят все более веские аргументы, однако этот дилемма должна быть решена обществом и политиками. С экономической точки зрения, кажется, что мы можем позволить себе содержать ядерные боеголовки".

