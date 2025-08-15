«У меня состоялся замечательный разговор с глубокоуважаемым президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Цель звонка заключалась в том, чтобы поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем освобождение еще 1300 заключенных. Наша беседа прошла очень хорошо. Мы обсудили множество тем, включая визит президента Путина на Аляску. Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Лукашенко пригласил Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято,

сообщил квазиофициальный канал пресс-службы Лукашенко «Пул первого».

Разговор Дональда Трампа сегодня с президентом Белоруссии Александром Лукашенко примечателен по времени. Это может быть одной из последних его бесед с мировыми лидерами перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится позже сегодня, сообщает CNN.

Еще в среду Трамп принял участие в виртуальном саммите европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского, посвященном предстоящим переговорам в пятницу. Встреча, организованная канцлером Германии, была попыткой донести до Трампа позицию Европы непосредственно перед саммитом.

Однако Лукашенко — авторитарный лидер, находящийся под жесткими санкциями США и правящий с 1994 года, — несомненно представил иную точку зрения. Его нередко называют «последним диктатором Европы». Он открыто заявлял, что не жалеет о том, что разрешил России использовать территорию Белоруссии для вторжения в Украину, и называл Путина своим «старшим братом», напоминает CNN.

Для Трампа характерно стремление окружения занять место «последнего собеседника» перед принятием важных решений. Именно поэтому его телефонный разговор с Лукашенко за несколько часов до встречи с Путиным приобретает особое значение.