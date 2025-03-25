Eurobarometer: чего от Европарламента ждут Латвия и остальная Европа?

В Латвии важнейшим приоритетом ЕП было названо здравоохранение - его назвали 40 % респондентов, далее следуют поддержка экономики и создание рабочих мест - 39 %, борьба с ростом цен и стоимости жизни - 39 %, борьба с бедностью и социальной изоляцией - 38 %, а также вопросы обороны и безопасности - 32 %.

Эти вопросы также были названы приоритетными жителями других стран ЕС, но в другом порядке. 43 % граждан ЕС назвали борьбу с ростом цен и стоимости жизни, 31 % - борьбу с бедностью и социальной изоляцией, 31 % - оборону и безопасность, 29 % - поддержку экономики и создание рабочих мест и 25 % - здравоохранение.

По другим приоритетам мнения жителей Латвии и ЕС в целом значительно отличаются. Например, миграционные вопросы в качестве приоритетной проблемы выделяют 22% респондентов в ЕС и только 8% в Латвии, борьбу с изменением климата - 21% респондентов в ЕС в целом и только 4% в Латвии, борьбу с терроризмом и организованной преступностью - 20% респондентов в ЕС и только 8% в Латвии, укрепление демократии и верховенства закона - 20% в ЕС и 11% в Латвии.

Из всех предложенных вариантов граждане Латвии назвали продвижение гендерного равенства и инклюзивности вопросом с наименьшим приоритетом: только 2 % респондентов в Латвии и 11 % в ЕС в целом оценили его как важный вопрос, требующий решения.

В опросе, который проводился с 9 по 29 января, приняли участие 1 005 граждан Латвии в возрасте 15 лет и старше и 26 354 граждан Европы.