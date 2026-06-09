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Этот язык — результат оккупации! — Английский? Очередной интересный спор на русскую тему (3)

Редакция PRESS 9 июня, 2026 11:33

Выбор редакции 3 комментариев

слава Латвии язык

В Threads разгорелся очередной «языковой» спор. Начался он с поста пользователя под ником rbkruminsh.

«Знание русского языка полезно» — это устаревшее выражение, в наши дни этот язык практически не используется. Да, после распада Советского Союза можно было поехать в какую-нибудь из стран и спокойно общаться. Но время идет вперед, я был в Словакии и Узбекистане, и новое поколение использует свой государственный язык или английский. Со временем язык оккупантов естественным образом исчезнет, поэтому я не вижу смысла его изучать...»

Еще не было прецедента, чтобы такая точка зрения не была поддержана. И ее немедленно поддержали.

-Обоснование необходимости русского языка — это, как правило, занятие ватников и тех, кто других языков вообще не знает.

...Но на удивление много других откликов.

-Зная русский язык, я очень хорошо понимаю украинцев, нормально понимаю белорусов, комфортно чувствую себя в Польше, Словакии, Чехии, Словении, Хорватии, Черногории, Боснии, вообще не используя английский язык, потому что в принципе все более или менее понятно.

-Потому что все узбеки, которые говорят по-русски, уже давно живут в России, а в Словакии никогда не говорили по-русски, зато, например, в Эмиратах с тобой даже латыши будут говорить по-русски. Знать язык — это чудесно

-Знать язык врага нужно. И именно поэтому я поддерживаю свои знания русского языка.

-Раньше только твоя семья знала, что ты идиот, теперь весь интернет

-Не надо так, не стоит так перегибать палку. Скорее исчезнет латышский язык, чем русский — почитай историю и сравни, сколько людей в мире говорит по-русски, а сколько — по-латышски. Даже молодежь больше не говорит на латышском, 85% — английские слова и, может быть, кое-что на латышском.

-Мы могли бы общаться и на английском, но, благодаря истории, русский язык просто удобнее. Вы говорите об оккупации, но в то же время английский язык получил огромное распространение благодаря английским колониям на разных континентах и оккупациям. Но английский язык в этих странах не исчез. Так же как не исчезла французская в Бельгии, хотя изначально это тоже оккупированная территория.

-Изучение языка — это не политическая поддержка какой-то страны, это инструмент, который в определенных ситуациях может пригодиться. 2/2

Почитав все это, один из недовольных пользователей откликнулся:

-Уф, как же у урлы кипит. «Любой язык — это плюс» — конечно. Так же, как умение жонглировать сковородками тоже может пригодиться в жизни, но оправдывает ли это необходимость учиться этому и поддерживать этот навык всю жизнь? Речь здесь идет о том, что даже 30 лет назад мир был более разделен на две части, и была часть мира, где знали только русский язык. Но теперь это уже не так. К тому же оккупанты открыто используют свой язык как оружие (даже здесь кто-то написал комментарий на русском).

И действительно... Был, представите себе, пост и на русском. 

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Комментарии (3)
Комментарии (3)

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