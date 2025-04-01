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Это значит воруй сколько влезет? Торговцы обеспокоены планами судить только за кражи свыше 500 евро

© LETA 1 апреля, 2025 18:11

Бизнес 0 комментариев

Ритейлеры с большой тревогой смотрят на инициативу ввести уголовную ответственность только за кражи стоимостью более 500 евро, сказала в интервью LETA Лайла Вартукаптейне, член правления SIA «Elvi Latvija».

Она признала, что количество краж в магазинах в целом стабильно высокое, в том числе в франчайзинговой сети «Elvi» убытки составляют несколько миллионов евро в год.

Г-жа Вартукаптейне говорит, что, с одной стороны, планируемые изменения в законодательстве следует рассматривать как положительный момент, поскольку это означает, что дела будут рассматриваться быстрее, но, с другой стороны, это также создаст ощущение, что люди смогут воровать более свободно. «Чтобы украсть из продуктового магазина товар на 500 евро, вам придется набить полную тележку, что случается нечасто. Однако ошибочно полагать, что люди просто смогут избежать уголовной ответственности и отделаются лишь административными штрафами», - говорит г-жа Вартукаптине.

По ее словам, проблема заключается в том, что речь идет не о пенсионерах, ворующих хлеб, а о группах молодых людей, нагружающих целые сумки.

Уже сообщалось, что руководство Национальной полиции выразило мнение, что мелкое воровство в Латвии, вероятно, следует декриминализировать и заменить его другими формами наказания.

Армандс Рукс, начальник Государственной полиции, ранее отмечал, что рост этого вида преступлений связан с уровнем благосостояния общества и что, по его мнению, необходимо найти решения и сделать процесс расследования более упорядоченным. Учитывая ресурсы, затрачиваемые государством на расследование и сбор штрафов, в случаях, когда взыскать штраф не представляется возможным, нарушитель может быть также подвергнут общественным работам в случае административных правонарушений.

В прошлом году было зарегистрировано 11 024 случая краж, мошенничества и мелких хищений, что на 1684 преступления больше, чем в предыдущем году. Уголовный кодекс предусматривает за такие преступления лишение свободы на срок до одного года, испытательный срок, общественные работы или штраф.

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