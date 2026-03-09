Избран новый верховный лидер Ирана. Что о нем известно?

В отличие от своего отца, 56-летний Моджтаба долгое время оставался в тени. Он никогда не занимал государственных должностей, не выступал с публичными речами и не давал интервью, а в открытом доступе опубликовано лишь небольшое число его фотографий и видеозаписей.

Однако на протяжении многих лет ходили слухи, что за кулисами иранской политики он обладает значительным влиянием.

Дипломатические телеграммы США, опубликованные WikiLeaks в конце 2000-х годов, описывали его как «власть за рясами» — человека, которого в правящих кругах широко считали «способным и решительным», сообщает агентство AP.

Тем не менее его выбор может оказаться спорным. Исламская Республика была основана в 1979 году после свержения монархии, и ее идеология исходит из принципа, что верховный лидер должен избираться за религиозный авторитет и доказанные лидерские качества, а не по наследству.

Во время своего правления Али Хаменеи говорил о будущем руководстве Исламской Республики лишь в самых общих формулировках.

Один из членов Совета экспертов — духовного органа, который выбирает верховного лидера, — два года назад заявил, что Али Хаменеи выступал против идеи выдвижения своего сына в качестве кандидата на будущий пост. Однако сам он никогда публично не комментировал подобные предположения.

Моджтаба родился 8 сентября 1969 года в северо-восточном городе Мешхед и является вторым из шести детей Хаменеи. Среднее образование он получил в религиозной школе «Алави» в Тегеране.

По данным иранских СМИ, в 17 лет Моджтаба несколько раз проходил краткосрочную военную службу во время ирано-иракской войны. Этот восьмилетний кровопролитный конфликт сделал режим еще более подозрительным по отношению к США и Западу, которые поддерживали Ирак.

В 1999 году Моджтаба отправился в Кум — священный город, считающийся одним из важнейших центров шиитской теологии, — чтобы продолжить религиозное образование. Примечательно, что до этого времени он не носил духовное облачение, и остается неясным, почему он решил поступить в религиозную семинарию в 30 лет, тогда как обычно это делают в более молодом возрасте.

Моджтаба остается духовным лицом среднего ранга, что выглядит как препятствие для его продвижения на пост верховного лидера.

В последние дни некоторые СМИ и чиновники, близкие к центрам власти в Иране, начали называть Моджтабу Хаменеи «аятоллой» — высоким духовным титулом. По мнению ряда наблюдателей, это может быть попыткой повысить его религиозный статус и представить его как убедительного кандидата на роль лидера.

В системе религиозного образования получение звания «аятолла» и преподавание на продвинутых уровнях считаются показателем знаний человека и рассматривается как одно из требований и условий для выбора будущего лидера.

Однако подобный прецедент уже был. Али Хаменеи получил титул «аятолла» вскоре после того, как в 1989 году стал вторым верховным лидером.

Обвинения во вмешательстве в политику

Имя Моджтабы впервые оказалось в центре внимания общественности во время президентских выборов 2005 года, которые завершились победой популиста-консерватора Махмуда Ахмадинежада.

В открытом письме Хаменеи кандидат-реформист Мехди Карруби обвинил Моджтабу во вмешательстве в голосование через структуры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ополчения «Басидж», которые, по его словам, раздавали деньги религиозным группам, чтобы помочь Ахмадинежаду одержать победу.

Четыре года спустя Моджтабе вновь предъявили такие же обвинения. Переизбрание Ахмадинежада вызвало массовые протесты по всей стране, получившие название «Зеленое движение». Некоторые участники протестов скандировали лозунги против идеи о том, что Моджтаба может сменить своего отца на посту верховного лидера Ирана.

Мустафа Таджзаде, занимавший тогда пост заместителя министра внутренних дел, назвал результаты «избирательным переворотом». Он провел в тюрьме семь лет и утверждал, что это произошло «по прямому желанию Моджтабы Хаменеи».

Двое кандидатов-реформистов — Мир-Хосейн Мусави и Мехди Карруби — после выборов 2009 года были помещены под домашний арест. В феврале 2012 года Моджтаба встретился с Мусави и призвал его отказаться от протеста, сообщали источники Персидской службе Би-би-си.

Теперь многие ожидают, что Моджтаба продолжит жесткую политику своего отца.

Некоторые также считают, что человек, потерявший отца, мать и жену в результате ударов США и Израиля, вряд ли пойдет на уступки под давлением Запада.

Однако перед ним также стоит непростая задача — обеспечить выживание Исламской Республики и убедить общество, что именно он способен вывести страну из политического и экономического кризиса.

Его лидерские качества в значительной степени остаются непроверенными, а восприятие того, что республика превращается в наследственную систему, может еще больше усилить общественное недовольство.

Теперь Моджтаба оказался под прицелом. На прошлой неделе министр обороны Израиля заявил, что любой, кто станет преемником аятоллы Али Хаменеи, будет «однозначной целью для ликвидации».