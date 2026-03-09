Наверное, каждый хоть раз пробовал записаться на прием к врачу-специалисту или на обследование. И чаще всего в регистратуре отвечают, что записи нет, в лучшем случае поставят вас в лист ожидания – вдруг повезет и кто-то откажется от записи. В большинстве случаев люди идут за деньги (возможно, так «наверху» и задумано).

У кого есть страховка от работы (в основном это государственные и муниципальные служащие, работники крупных торговых сетей и учреждений), те идут на платный визит не задумываясь. Это 70-80 евро как минимум, а обследование - так там уже суммы могут быть и под 200 и более евро.

А что вы хотите, ведь у нас лечение незаметно перешло в разряд медицинских услуг. Так и называется теперь – не оказать помощь больному человеку, а предоставить медицинскую услугу. А за услуги надо платить.

И что удивляться тому, что у нас растет число «запущенных» пациентов, которые не лечатся, потому что не каждый сегодня может выложить 70-80 евро, чтобы сходить к врачу и получить направление на УЗИ или «магнитный резонанс», за который тоже придется уплатить 130-200 евро. А потом с результатом опять к врачу и опять платить... А когда уж невтерпеж, измученные люди вызывают «скорую помощь». А там свои проблемы и постоянные реформы, реформы...

Высокое напряжение

В последние годы новости от неотложной медицинской помощи тревожат. Сообщается о методичной оптимизации - количества пунктов, бригад, сотрудников. Даже врачей обещали посадить за руль «кареты скорой помощи» или, наоборот, водителей научить определять, какая помощь нужна пациенту. Тенденция «помоги себе сам» становится ведущей, причем желательно по э-почте и с э-подписью.

И цены на услуги неотложной помощи, кроме экстренных, когда налицо опасность для жизни и здоровья, поднимаются уже не раз в год, а порой два раза. Сейчас это 91,52 евро за вызов, если диспетчер или бригада не усмотрит экстренной необходимости в медицинской помощи.

Советуют обращаться к дежурным врачам, которые работают и в выходные дни (до обеда), в приемные отделения больниц, а больниц у нас в районах осталось всего ничего, да еще как-то добраться надо. Или в пункты неотложной медицинской помощи в Саулкрасты, Смилтене, Салдусе, Приекуле, Валке, Гулбене (и всЕ), которые работают круглосуточно.

Гражданам других стран (кроме стран ЕС, ОЭЗ, Швейцарии, Норвегии, а также Украины), не имеющим постоянного ВНЖ в Латвии, вызов «скорой помощи» стоит 198,93 евро.

В Министерстве здравоохранения ЛР продолжают проводить реформы. В прошлом году под лозунгом повышения доступности лекарств провели пересмотр цен на препараты, в результате которого жители стали платить за рецептурные лекарства на 75 центов больше. Сейчас на повестке дня инвентаризация больниц – опять под эгидой сделать медицину доступнее. Ох уж эти благие намерения!

Конечно, Служба неотложной медицинской помощи сетует на растущую загруженность и, как положено, на хроническую нехватку средств. Но существуют и новые требования в условиях геополитической напряженности. Вот вкратце новая стратегия латвийской «неотложки» - NMPD - на период до 2030 года...

Боевая готовность

Разработка новой стратегии «неотложки» началась в 2019 году, однако пандемия COVID-19 и ряд геополитических факторов вызвали необходимость внести дополнительные изменения, - сообщила на презентации проекта директор NMPD Лиене ЦИПУЛЕ.

В обновленной стратегии выделены три ключевых направления: вовлечение общества в спасение жизни, интеграция здравоохранения в систему медицины катастроф с участием семейных врачей и аптек, повышение устойчивости NMPD и больниц в условиях кризиса.

Также служба планирует внедрить международный стандарт MIMMS (Major Incident Medical Management and Support) - ИТ-процесс для управления крупными инцидентами, направленный на минимизацию негативного влияния и восстановление нормальной работы, обязательный для медицинского персонала при операциях НАТО. Внедрение этой системы улучшит координацию между гражданскими и военными службами в случае катастроф. В Эстонии и Литве парамедикам уже преподают принципы этой системы, а NMPD провела предварительную работу для ее внедрения в Латвии.

Цель - включить в систему медицины катастроф критические услуги первичного обслуживания и аптеки, поскольку ранее она была сосредоточена на неотложной помощи через NMPD и больницы. Также планируется расширить медицинские и технические ресурсы, включая эвакуационные автобусы, мобильные контейнеры и комплекты стратегических средств для травмбригад...

Вам «скорую»? Какого уровня?

NMPD планирует внедрить реагирование на вызовы на основе трех уровней: наивысшей, высокой и низкой приоритетности. Если есть угроза жизни - наивысший приоритет, а вызовы без прямой угрозы жизни могут откладываться или заменяться консультацией. Это должно помочь спасти больше жизней в критических ситуациях.

Например, пациент жалуется, что с болями в спине ждал «скорую помощь» около двух часов. Это нормально, потому что данная ситуация, хотя и доставляет неудобства пациенту, не угрожает его жизни и не приравнивается к критическим состояниям, таким как инфаркт или инсульт. Можно потерпеть, пока другим спасают жизнь.

* Традиционная бригада «скорой помощи» как таковая уходит в прошлое: теперь курс на разнообразие ресурсов. Будут создаваться амбулаторные бригады NMPD разных уровней и специально подготовленные - для работы в случае массовых происшествий, так называемые травмбригады.

* Выделены стратегические диагнозы – для неотложных вызовов. Это инфаркт, инсульт и политравма, при которых особенно важны своевременное реагирование и четкие маршруты госпитализации. NMPD планирует ввести принцип золотого часа (60 минут при политравме) и разработать руководство по оказанию помощи пациентам с инфарктом (совместно с Латвийским обществом кардиологов).

* Укреплению знаний общества об оказании первой помощи, подчеркивают в NMPD, послужат бесплатное онлайн-обучение, мобильное приложение и обучение в школах. Планируется также внедрить принцип первого реагирующего, который до сих пор в Латвии не был распространен. Что это такое?

Сеть первых реагирующих – это тесное и оперативное взаимодействие служб с местными жителями, что особенно важно в малонаселенных и удаленных от «цивилизации» районах. Первый реагирующий - это человек, который готов оказать помощь до приезда медиков в ситуации, угрожающей жизни. У населения замечен интерес к обучению первой помощи, и NMPD намерена в ближайшие пять лет развивать это направление...

Кто в парамедики?

В Латвии планируется ввести профессию парамедика. Мы привыкли слышать о них в американских и британских сериалах. Кто это? Специалист с медицинским образованием, работающий в службе неотложной медицинской помощи, аварийно-спасательных и военных подразделениях и обладающий навыками оказания экстренной медицинской помощи. Обучение профессии – от нескольких месяцев до 4 лет, в зависимости от базового образования.

Г-жа Ципуле сослалась на латвийскую профессию – помощник врача, которой, по ее словам, нет нигде на Западе. Нам надо готовить парамедиков на программах бакалавриата, что позволит укрепить доврачебную помощь, обеспечить профессиональную помощь на месте и к тому же дать этим «пара» возможность карьерного роста.

...А что нам от этих нескончаемых реформ? Так грустно вздохнет латвийский пациент, не оснащенный страховым полисом нужной ценности, и подумает: нам бы к врачу попасть, когда нужно, а не когда очередь дойдет...

кстати

Чтобы попасть на прием к ревматологу, придется ждать в очереди в среднем 270 дней. К гастроэнтерологу — 252 дня, судебно-психиатрическую экспертизу вам проведут в среднем через 170 дней, очередь к эндокринологу составляет 149 дней. Среднее время ожидания визита к аритмологу составляет 150 дней. Кто дольше?!

Вера СТЕПНОВА