При проведении лабораторного контроля ПВС обнаружила в мороженом мясе цыплёнка без костей украинского происхождения Qualiko под номером партии "03.10.2025." бактерии Salmonella infantis.
Сообщается, что распространитель отзывает продукт.
Кроме того, при лабораторном контроле в куриных полукрылышках в маринаде для барбекю польского происхождения в упаковках по 500 граммов, номер партии "2235043368", обнаружены эти же бактерии.
ПВС также отмечает, что у этого продукта закончился срок годности.
Информация размещена в системе быстрого предупреждения ЕС.
