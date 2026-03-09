При проведении лабораторного контроля ПВС обнаружила в мороженом мясе цыплёнка без костей украинского происхождения Qualiko под номером партии "03.10.2025." бактерии Salmonella infantis.

Сообщается, что распространитель отзывает продукт.

Кроме того, при лабораторном контроле в куриных полукрылышках в маринаде для барбекю польского происхождения в упаковках по 500 граммов, номер партии "2235043368", обнаружены эти же бактерии.

ПВС также отмечает, что у этого продукта закончился срок годности.

Информация размещена в системе быстрого предупреждения ЕС.

