Новые ограничения скорости и стоянки вводятся в нескольких районах Риги: где именно

Ограничения на этих участках необходимы для повышения безопасности дорожного движения и обеспечения скорости движения в соответствии с имеющейся уличной инфраструктурой.

По всей Кипсале планируется ввести зону ограничения скорости до 30 км в час, за исключением улиц, где уже установлены ограничения как в жилой зоне, то есть скорость движения здесь еще меньше. Такое решение принято с учетом узких улиц и интенсивного движения велосипедистов и пешеходов.

Также для повышения безопасности движения и обеспечения соответствующей инфраструктуре скорости движения снижена максимально разрешенная скорость на участке улицы Раюмсила между улицами Крустпилс и Дзиркалю, где отсутствуют тротуары.

Для того чтобы способствовать более безопасной организации движения и обеспечить соответствующую инфраструктуре скорость перед пешеходными переходами и вблизи парка, до 30 км в час снижена разрешенная скорость движения на участке улицы Эбельмуйжас между улицами Валдекю и Ливциема.

Кроме того, возле пешеходных переходов введены ограничения на стоянку транспортных средств, чтобы улучшить видимость и способствовать более безопасному движению на соответствующем участке улицы.

Ограничение скорости также будет введено в Иманте - на участке улицы Сканду от Курземского проспекта, 3B до ул. Сканду, 14.