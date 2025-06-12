«Это вопрос самоуважения»: предлагается насовсем изгонять депутатов из Сейма за плохое поведение

Согласно предложенным поправкам, планируется дополнить вторую часть 18-й статьи Регламента Сейма положением, позволяющим исключить депутата, если он нарушает пункт 4 Этического кодекса, в котором закреплён долг депутата соблюдать обязательства, выраженные в торжественной клятве Сейма.

«Депутатский мандат — это не билет на право антигосударственного поведения. Неприемлемо, чтобы с трибуны Сейма звучали заявления, противоречащие Сатверсме, государственной суверенности или латышскому языку как единственному государственному. Если депутат систематически нарушает торжественную клятву, Сейм должен иметь возможность исключить его из своего состава. Это вопрос самоуважения парламента и государственной безопасности. Поправки — это шаг к большей ответственности и уважению к Сейму как высшему законодательному органу страны», — подчеркнул депутат Сейма Артурс Бутанс.

С этой инициативой NA стремится создать правовой механизм, с помощью которого парламент сможет защищать свою целостность и предотвращать случаи, когда действия отдельного депутата подрывают авторитет законодательной власти.

Ранее сообщалось, что 5 июня большинство парламентариев проголосовало за удаление депутата Алексея Росликова («За стабильность!») из зала заседаний Сейма. В своей речи он выступил против декларации «о ликвидации последствий русификации», а в завершение речи громко произнёс по-русски: «Нас больше!»