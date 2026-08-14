Так, поездка из Даугавпилса в Ригу для некоторых пассажиров вновь обернулась далеко не комфортным путешествием. Люди жалуются на тяжёлый, душный воздух в вагонах и отсутствие полноценной системы кондиционирования.
Одна из пассажирок рассказала о своём опыте в Threads. По её словам, несколько часов в закрытом вагоне, заполненном людьми, превращаются в настоящее испытание: теснота, жара и нехватка свежего воздуха делают дорогу особенно тяжёлой. Своё впечатление женщина описала как «довольно бесчеловечное».
По её словам, пассажиры вынуждены проводить в таких условиях значительную часть пути, а к моменту прибытия многие выходят из вагона измученными, вспотевшими и буквально измотанными духотой.
Однако в комментариях нашлись пользователи, которые не увидели в ситуации серьёзной проблемы. Один из них напомнил, что при желании можно воспользоваться автомобилем, велосипедом или мотоциклом. А тем, у кого такой возможности нет, остаётся принимать существующие условия общественного транспорта.
Но именно с такой логикой автор публикации не согласилась. Она подчеркнула: далеко не каждый человек может позволить себе автомобиль или имеет возможность самостоятельно выбирать способ передвижения.
«Есть люди, у которых нет других вариантов. Но это не означает, что они не заслуживают человеческих условий. К тому же цена не самая маленькая», — написала пассажирка.
В обсуждении прозвучал и другой вариант — автобус Lux Express. Один из пользователей отметил, что билет стоит около 10 евро, предлагая тем самым рассматривать автобус как более комфортную альтернативу поезду.
Таким образом, спор свёлся к простой, но показательной дилемме. Одни пассажиры уверены, что несколько часов в душном вагоне — неприемлемые условия, особенно если речь идёт о регулярном междугороднем сообщении. Другие считают, что при наличии альтернативы пассажир может просто выбрать другой транспорт.
Но возникает вопрос: должен ли человек соглашаться на некомфортные условия только потому, что у него нет возможности выбрать более дорогой вариант?
Тем более что подобные претензии к поездам на маршруте Даугавпилс—Рига появляются регулярно. Пассажиры уже рассказывали о переполненных вагонах и проблемах с охлаждением воздуха в жаркие дни. Летом 2023 года, в частности, сообщалось о поездке, во время которой кондиционер не работал. Тогда перевозчик объяснял, что для проветривания вагонов использовались открытые окна.
Для пассажира, которому предстоит провести в дороге более трёх часов, такая ситуация может оказаться далеко не мелочью. Особенно если поезд — фактически единственный доступный способ добраться до Риги.
И проблемы с духотой — далеко не единственная претензия. Ранее пассажиры этого же маршрута жаловались на невозможность воспользоваться туалетами во время поездки. Санитарные комнаты, по словам пассажиров, могут быть закрыты или недоступны. При дороге продолжительностью более трёх часов даже такая, казалось бы, базовая возможность превращается в отдельную проблему.
В итоге вопрос для пассажиров остаётся прежним: если человек покупает билет на поезд и вынужден провести в вагоне несколько часов, неужели возможность нормально дышать, воспользоваться туалетом и просто перенести дорогу без изнуряющей духоты — это уже требование «слишком многого»?
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