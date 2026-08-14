Однако в комментариях нашлись пользователи, которые не увидели в ситуации серьёзной проблемы. Один из них напомнил, что при желании можно воспользоваться автомобилем, велосипедом или мотоциклом. А тем, у кого такой возможности нет, остаётся принимать существующие условия общественного транспорта.

Но именно с такой логикой автор публикации не согласилась. Она подчеркнула: далеко не каждый человек может позволить себе автомобиль или имеет возможность самостоятельно выбирать способ передвижения.

«Есть люди, у которых нет других вариантов. Но это не означает, что они не заслуживают человеческих условий. К тому же цена не самая маленькая», — написала пассажирка.