"Я подумал, ну хорошо, чтобы этому ребенку не нужно было все это переживать, да, что из-за него вся семья не может попасть куда им там надо, я подошёл к контролеру и сказал, чтобы она дала билет мальчику, а я заплачу. Ну что там это билет стоит. Пару евриков. И самое глупое, что её интересовало не решить ситуацию. Она стала выговаривать мне, мол, что это не моё дело, чтобы я не вмешивался", - удивился Эдуард.

Он отмечает, что иногда и хочется помочь людям, а тебе этого не позволяют.

"Это снова показывает, какие мы, латыши, люди, какая у нас культура", - отмечает он и говорит, что так мы можем вообще растерять всю человечность.

Однако, в конечном итоге, парню и другим пассажирам удалось уговорить контролёра не высаживать ребенка и его семью.