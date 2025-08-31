«Это рабство за еду»: объявление о работе вызвало бурю в интернете

"Ул. Твайка приглашает в команду санитара - работника по уходу за больными. Зарплата 862-972 евро в месяц (575-648 на руки), полная ставка 40 часов в неделю. У секретарши Стакиса было 11 тысяч евро в месяц, в среднем 6000 евро - вот так и получается статистика по зарплате. Желаю всей команде правительства наслаждаться уходом за неполные 600 евро на руки", - говорится в одном твите.

В комментариях пишут:

- Рано или поздно они получат в качестве работника по уходу за больными негра или араба.

- Что это за зарплаты? Как вообще что-то подобное допускается? Говорят, что в министерствах не хватает чиновников, надо увеличить жалование. Пусть посмотрят, что в медицине происходит! Как будто в ней не люди работают, а какие-то рабы за еду (потому что съём жилья на такую зарплату позволить себе невозможно).

- Ухаживать за такими больными - очень тяжёлая работа. Не только физически, но и морально. Зарплаты должны быть адекватными. Как минимум 1500 евро в месяц на руки.

- Хуже зарплат, видимо, только работа, которую там надо выполнять.

- Интересно, что сказали бы о такой зарплате зажравшиеся Эвика Силиня и Хосам Абу Мери? Тогда цены в магазинах иными бы показались.

- Но даже при зарплате в 11 тысяч ни один санитар из психушки не оказался таким психом, чтобы пойти в секретари к Стакису. Значит, в стране всё в порядке - санитарами работают люди, у которых в груди есть сердце, а мэрами и их секретаршами - те, с сердцем в "правильном месте", от которых санитары держатся подальше.