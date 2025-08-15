Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Это провал! Представители 184 стран не смогли договориться о борьбе с пластиковым загрязнением

Euronews 15 августа, 2025 17:10

Мир 0 комментариев

В Женеве завершились одиннадцатидневные переговоры под эгидой ООН, призванные выработать глобальное соглашение по борьбе с пластиковым загрязнением. Вместо исторического договора мир получил тупик: 184 страны так и не смогли договориться о мерах, которые могли бы остановить экспоненциальный рост пластиковых отходов.

Главная причина разногласий — вопрос о том, должно ли соглашение содержать обязательства по сокращению самого производства пластика и контролю за токсичными химикатами, используемыми в его производстве. Европейский союз и ряд стран, включая Норвегию и Австралию, настаивали на жёстких ограничениях. Нефтедобывающие государства во главе с Саудовской Аравией и Кувейтом сочли такой подход «несбалансированным» и отказались поддержать проект.

Председатель переговорного комитета Луис Вайас Вальдивьесо представил два варианта текста. Последний признавал, что нынешние объёмы производства и потребления пластика «неустойчивы» и превышают возможности утилизации. Однако в документе не оказалось прямых ограничений на выпуск продукции.

В итоге делегаты разъехались ни с чем, как и год назад в Южной Корее. Разочарование не скрывали многие участники. «Мы приехали в Женеву, чтобы заключить глобальный договор по пластику, — заявила еврокомиссар Йессика Росвалль. — Текущий текст далёк от наших амбиций, но это хотя бы шаг вперёд».

Тем временем пластиковый кризис продолжает нарастать. По данным ООН, ежегодно в мире производится более 400 миллионов тонн пластика, из которых перерабатывается менее 10%. Всё остальное остаётся на свалках или попадает в океаны.

Для жителей разных стран это означает одно: пластиковая упаковка и одноразовые изделия, которые сегодня кажутся удобными, завтра обернутся всё более ощутимыми экологическими и экономическими проблемами. Пока правительства спорят, планета тонет в отходах.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

