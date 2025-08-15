Это провал! Представители 184 стран не смогли договориться о борьбе с пластиковым загрязнением

Главная причина разногласий — вопрос о том, должно ли соглашение содержать обязательства по сокращению самого производства пластика и контролю за токсичными химикатами, используемыми в его производстве. Европейский союз и ряд стран, включая Норвегию и Австралию, настаивали на жёстких ограничениях. Нефтедобывающие государства во главе с Саудовской Аравией и Кувейтом сочли такой подход «несбалансированным» и отказались поддержать проект.

Председатель переговорного комитета Луис Вайас Вальдивьесо представил два варианта текста. Последний признавал, что нынешние объёмы производства и потребления пластика «неустойчивы» и превышают возможности утилизации. Однако в документе не оказалось прямых ограничений на выпуск продукции.

В итоге делегаты разъехались ни с чем, как и год назад в Южной Корее. Разочарование не скрывали многие участники. «Мы приехали в Женеву, чтобы заключить глобальный договор по пластику, — заявила еврокомиссар Йессика Росвалль. — Текущий текст далёк от наших амбиций, но это хотя бы шаг вперёд».

Тем временем пластиковый кризис продолжает нарастать. По данным ООН, ежегодно в мире производится более 400 миллионов тонн пластика, из которых перерабатывается менее 10%. Всё остальное остаётся на свалках или попадает в океаны.

Для жителей разных стран это означает одно: пластиковая упаковка и одноразовые изделия, которые сегодня кажутся удобными, завтра обернутся всё более ощутимыми экологическими и экономическими проблемами. Пока правительства спорят, планета тонет в отходах.