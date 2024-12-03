Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 16. Декабря Завтра: Alvine

Это политическое решение: оказалось, что в Латвии автобусы не обязаны менять резину на зимнюю в холодный сезон

Редакция PRESS 3 декабря, 2024 17:06

Выбор редакции 0 комментариев

Фото иллюстративное

Несмотря на то, что зимой дороги в Латвии часто покрываются льдом и снегом, для автобусов смена резины на зимнюю всё еще не обязательна. И это обстоятельство основательно тревожит экспертов, сообщает la.lv.

Этот вопрос на днях обсуждался в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24. Ведущий Том Лиепниекс отметил, что если для легковых автомобилей существуют требования, то для более тяжелых транспортных средств, в том числе автобусов, их нет.

Политолог, преподаватель Рижского университета им. П. Страдиня Лелде Метла-Розентале выразила серьезную обеспокоенность ситуацией: «Я считаю абсолютно безумным, что автобусы не имеют обязательных требований по зимним шинам. Если я пассажир автобуса, я должна быть уверена, что компания, предоставляющая услуги, позаботилась о том, чтобы автобус был оснащен безопасными шинами. Это особенно важно зимой, когда дороги скользкие. Сколько автобусов зимой слетают с дороги!».

Юрис Звирбулис, президент Латвийского автомобильного общества и член Совета по безопасности дорожного движения, отмечает, что статистика также свидетельствует о необходимости ужесточения правил эксплуатации шин для тяжелых транспортных средств. «Есть данные о том, что зимой увеличивается количество ДТП с участием тяжелых транспортных средств», - говорит он и отмечает, что у автобусов немного другой технический осмотр, который им нужно пройти для дальнейшей эксплуатации. Он более серьезный.

«Нужно признать, что это политическое решение. Хотя очевидно, что автобусам также зимние шины нужны, существуют опасения, что это создаст слишком большую экономическую нагрузку для перевозчиков», - объясняет Звирбулис.

Эксперт подчеркивает, что безопасность дорожного движения является приоритетом, и нужно тщательно оценить все варианты ее улучшения: "Необходимо найти баланс между экономическими интересами и общественной безопасностью".

Несмотря на то, что в обществе и экспертных кругах существует широкая поддержка идеи введения обязательной зимней резины для автобусов, в настоящее время в Латвии такого требования не существует. Эксперты подчеркивают, что этот вопрос является актуальным в контексте безопасности дорожного движения и призывают принять необходимые решения для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 13 реакций
Комментарии (0) 13 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Продолжать давить, и Россия рухнет»: Браже о новых санкциях. Там было и 11 латвийских танкеров

Важно 20:45

Важно 0 комментариев

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Читать
Загрузка

«Мне хотелось плакать!» Перед праздниками мошенники ловят людей на глупости: история обманутой женщины

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Читать

Может еще ток пустить? После массового разграбления чипсов предлагаются особые меры по защите елок

Важно 19:31

Важно 0 комментариев

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Читать

Систему e-Veselība ждут перемены: пациентам запретят дважды записываться на одно обследование

Азбука здоровья 19:29

Азбука здоровья 0 комментариев

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

Читать

Шольц получил вотум недоверия в бундестаге: в феврале у Германии будет новый канцлер

Важно 19:19

Важно 0 комментариев

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Читать

И дама в шубе с последним айфоном! Посетители ТЦ «Акрополь» разграбили ёлку (ВИДЕО)

Выбор редакции 19:09

Выбор редакции 0 комментариев

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

Читать

Опубликована карта возможной линии фронта в случае Третьей мировой: где там Латвия?

Выбор редакции 19:07

Выбор редакции 0 комментариев

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Читать