Это политическое решение: оказалось, что в Латвии автобусы не обязаны менять резину на зимнюю в холодный сезон

Этот вопрос на днях обсуждался в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24. Ведущий Том Лиепниекс отметил, что если для легковых автомобилей существуют требования, то для более тяжелых транспортных средств, в том числе автобусов, их нет.

Политолог, преподаватель Рижского университета им. П. Страдиня Лелде Метла-Розентале выразила серьезную обеспокоенность ситуацией: «Я считаю абсолютно безумным, что автобусы не имеют обязательных требований по зимним шинам. Если я пассажир автобуса, я должна быть уверена, что компания, предоставляющая услуги, позаботилась о том, чтобы автобус был оснащен безопасными шинами. Это особенно важно зимой, когда дороги скользкие. Сколько автобусов зимой слетают с дороги!».

Юрис Звирбулис, президент Латвийского автомобильного общества и член Совета по безопасности дорожного движения, отмечает, что статистика также свидетельствует о необходимости ужесточения правил эксплуатации шин для тяжелых транспортных средств. «Есть данные о том, что зимой увеличивается количество ДТП с участием тяжелых транспортных средств», - говорит он и отмечает, что у автобусов немного другой технический осмотр, который им нужно пройти для дальнейшей эксплуатации. Он более серьезный.

«Нужно признать, что это политическое решение. Хотя очевидно, что автобусам также зимние шины нужны, существуют опасения, что это создаст слишком большую экономическую нагрузку для перевозчиков», - объясняет Звирбулис.

Эксперт подчеркивает, что безопасность дорожного движения является приоритетом, и нужно тщательно оценить все варианты ее улучшения: "Необходимо найти баланс между экономическими интересами и общественной безопасностью".

Несмотря на то, что в обществе и экспертных кругах существует широкая поддержка идеи введения обязательной зимней резины для автобусов, в настоящее время в Латвии такого требования не существует. Эксперты подчеркивают, что этот вопрос является актуальным в контексте безопасности дорожного движения и призывают принять необходимые решения для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.