Это ответ на просьбу Украины: как Балтия и Северная Европа планируют создать украинскую бригаду

"Мы хотим начать работу еще в этом году", - заявила во вторник в интервью радиостанции "Ziniu radijas" советник президента по внешней политике Аста Скайсгирите.

"Вероятно, это будет многолетний проект, который потребует более, чем одного года, но мы хотим начать как можно скорее", - добавила она.

В понедельник, в третью годовщину вторжения России в Украину, Скайсгирите рассказала об инициативе Северо-Балтийской восьмерки (NB8) по "оснащению и обучению украинского подразделения размером с бригаду".

Данная инициатива пока не детализирована, однако Скайсгирите дала понять, что об этом просила Украина.

"Это ответ на просьбу Украины. Украина действительно просит, чтобы ее воинские части оснащались и обучались союзниками", - сказала советник.

"Это в первую очередь политическая инициатива, но военные планировщики теперь должны подробно расписать и организовать то, как это будет выглядеть со временем и что конкретно придется на долю каждой страны", - заявила Скайсгирите.

Группа стран NB8 - самые последовательные сторонники Украины в Европе.