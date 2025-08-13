«Это очень похоже на геноцид»: высшие чины ЕС нагнетают риторику в адрес Израиля

В комментарии для издания исполнительный вице-президент Европейской комиссии Тереза Рибера заявила: «Мы видим, как конкретное население подвергается преследованиям, убийствам и обрекается на голодную смерть. Конкретное население находится в заключении, без домов, которые разрушаются, без еды, воды и лекарств, доступ к которым запрещен, и подвергается бомбардировкам и обстрелам даже тогда, когда пытается получить гуманитарную помощь. Людям не оказывается никакой помощи, и свидетели не допускаются».

В заключение она заявила: «Если это не геноцид, то это очень похоже на определение, используемое для обозначения этого явления».

Израиль неоднократно отрицал обвинения в геноциде, который с юридической точки зрения подразумевает намерение уничтожить народ, полностью или частично. Правительство настаивает, что ведет войну в целях самообороны против ХАМАС, который, по его утверждениям, использует жителей Газы в качестве живого щита, жестоко удерживая в заложниках израильтян, похищенных во время нападения вооруженной группировки на Израиль 7 октября 2023 года.

Европейская комиссия как институт пока не использовала термин «геноцид» для описания действий Израиля.

В последние недели европейские страны ужесточили свою позицию в отношении Израиля в ответ на серьезные предупреждения о голоде в Газе, убийствах на пунктах раздачи продовольствия и угрозах дальнейшей эскалации со стороны правительства Биньямина Нетаньяху.

Однако ярые критики поведения Израиля, такие как Рибера, разочарованы отсутствием конкретных действий со стороны ЕС, направленных на то, чтобы подтолкнуть Нетаньяху и ХАМАС к соглашению о прекращении огня и на то, чтобы Израиль разрешил более широкий доступ гуманитарной помощи в разрушенный анклав.

Германия, Италия и другие страны ЕС сопротивляются даже слабым мерам, направленным на наказание Израиля, в том числе блокируют предложение о приостановке некоторых научно-исследовательских программ. Рибера заявила, что ЕС должен рассмотреть возможность приостановки Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, которое является основой их торговых и экономических отношений.

Рибера, чья родная страна Испания признала государство Палестина в прошлом году, заявила, что одной этой меры недостаточно. «Признание — это хороший шаг вперед, но его недостаточно для установления мира, стабильности и уважения. Похоже, что потребуется глубокое и длительное участие международного сообщества», — сказала она. - Мы должны показать, что Европа — это не просто набор институтов, а политический и моральный проект, обладающий мужеством реагировать, когда на карту поставлены человеческие жизни», — заявила она.