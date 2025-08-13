Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

«Это очень похоже на геноцид»: высшие чины ЕС нагнетают риторику в адрес Израиля

Редакция PRESS 13 августа, 2025 07:33

Мир 0 комментариев

Очередной высокопоставленный чиновник Европейского союза выступил с беспрецедентно жестким заявлением в адрес Израиля, пишет Politico.

В комментарии для издания исполнительный вице-президент Европейской комиссии Тереза Рибера заявила: «Мы видим, как конкретное население подвергается преследованиям, убийствам и обрекается на голодную смерть. Конкретное население находится в заключении, без домов, которые разрушаются, без еды, воды и лекарств, доступ к которым запрещен, и подвергается бомбардировкам и обстрелам даже тогда, когда пытается получить гуманитарную помощь. Людям не оказывается никакой помощи, и свидетели не допускаются».

В заключение она заявила: «Если это не геноцид, то это очень похоже на определение, используемое для обозначения этого явления».

Израиль неоднократно отрицал обвинения в геноциде, который с юридической точки зрения подразумевает намерение уничтожить народ, полностью или частично. Правительство настаивает, что ведет войну в целях самообороны против ХАМАС, который, по его утверждениям, использует жителей Газы в качестве живого щита, жестоко удерживая в заложниках израильтян, похищенных во время нападения вооруженной группировки на Израиль 7 октября 2023 года.

Европейская комиссия как институт пока не использовала термин «геноцид» для описания действий Израиля.

В последние недели европейские страны ужесточили свою позицию в отношении Израиля в ответ на серьезные предупреждения о голоде в Газе, убийствах на пунктах раздачи продовольствия и угрозах дальнейшей эскалации со стороны правительства Биньямина Нетаньяху.

Однако ярые критики поведения Израиля, такие как Рибера, разочарованы отсутствием конкретных действий со стороны ЕС, направленных на то, чтобы подтолкнуть Нетаньяху и ХАМАС к соглашению о прекращении огня и на то, чтобы Израиль разрешил более широкий доступ гуманитарной помощи в разрушенный анклав.

Германия, Италия и другие страны ЕС сопротивляются даже слабым мерам, направленным на наказание Израиля, в том числе блокируют предложение о приостановке некоторых научно-исследовательских программ. Рибера заявила, что ЕС должен рассмотреть возможность приостановки Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, которое является основой их торговых и экономических отношений.

Рибера, чья родная страна Испания признала государство Палестина в прошлом году, заявила, что одной этой меры недостаточно. «Признание — это хороший шаг вперед, но его недостаточно для установления мира, стабильности и уважения. Похоже, что потребуется глубокое и длительное участие международного сообщества», — сказала она. - Мы должны показать, что Европа — это не просто набор институтов, а политический и моральный проект, обладающий мужеством реагировать, когда на карту поставлены человеческие жизни», — заявила она.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 6 реакций
Комментарии (0) 6 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:25 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 5 часов назад
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Алкоголь и табак уходят в минус: легальные продажи в Латвии падают
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад
Латвия: Саласпилс — «кладезь» кадмия
Sfera.lv 3 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать