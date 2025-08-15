«Это не шутка!» Блогер поймал любителя писать молодым девочкам «на живца». Как он поступил? (ВИДЕО)

В пятиминутном видео блоггер рассказывает, что в Кулдигу приехал мужчина, готовый встретиться с 15-летней девушкой. Подозреваемого намеренно заманили в ловушку: он написал женщине, которая солгала ему, что ей 15 лет, чтобы он перестал ей писать. Это не стало для мужчины препятствием — он продолжил переписку и настаивал на личной встрече, чтобы познакомиться с молодой девушкой поближе.

Во время переписки задержанный также просил девушку, чтобы она не сообщала о нем в полицию. Мужчине 34 года, и он писал девушке о сексе, хотя ему неоднократно сообщали, что девушка несовершеннолетняя.

Мужчина действительно прибыл на назначенную встречу. Конечно, он встретился там не с девушкой, а с автором видео и его другом. Встреча состоялась в магазине «Rimi» в Кулдиге, где и произошло общение участников конфликта.

Подозреваемый несколько раз извиняется, обещая больше так не делать. «Это не шутка, я тебя не прощу», — сердито отвечает автор видео. Мужчина также предлагает деньги, если блогер не станет передавать эту переписку в полицию.

В итоге на место происшествия были вызваны сотрудники Государственной полиции, которые задержали подозреваемого мужчину. В заключении всей этой эпопеи автор видео надеется, что задержанный мужчина понесет наказание по закону, и призывает всех в подобных ситуациях немедленно обращаться в полицию.