«Это не шутка!» Блогер поймал любителя писать молодым девочкам «на живца». Как он поступил? (ВИДЕО)

Редакция PRESS 15 августа, 2025 08:51

Новости Латвии

В социальных сетях стало вирусным видео, в котором создатель контента в интернете разоблачает человека, подозреваемого в педофилии. 

В пятиминутном видео блоггер рассказывает, что в Кулдигу приехал мужчина, готовый встретиться с 15-летней девушкой. Подозреваемого намеренно заманили в ловушку: он написал женщине, которая солгала ему, что ей 15 лет, чтобы он перестал ей писать. Это не стало для мужчины препятствием — он продолжил переписку и настаивал на личной встрече, чтобы познакомиться с молодой девушкой поближе.

Во время переписки задержанный также просил девушку, чтобы она не сообщала о нем в полицию. Мужчине 34 года, и он писал девушке о сексе, хотя ему неоднократно сообщали, что девушка несовершеннолетняя.

Мужчина действительно прибыл на назначенную встречу. Конечно, он встретился там не с девушкой, а с автором видео и его другом. Встреча состоялась в магазине «Rimi» в Кулдиге, где и произошло общение участников конфликта.

Подозреваемый несколько раз извиняется, обещая больше так не делать. «Это не шутка, я тебя не прощу», — сердито отвечает автор видео. Мужчина также предлагает деньги, если блогер не станет передавать эту переписку в полицию.

В итоге на место происшествия были вызваны сотрудники Государственной полиции, которые задержали подозреваемого мужчину. В заключении всей этой эпопеи автор видео надеется, что задержанный мужчина понесет наказание по закону, и призывает всех в подобных ситуациях немедленно обращаться в полицию.  

33 реакций
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

