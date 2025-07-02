Силиня также отметила, что не все предложения министерств могут получить поддержку Сейма при утверждении бюджета. Самыми сложными, по её оценке, станут дискуссии о грядущих сокращениях в 2027–2028 годах. Возможно, придётся обсуждать слияние учреждений и сокращение персонала.

Премьер подчеркнула, что к участию в экономии призваны и независимые государственные учреждения, включая суды, однако пока не получила подтверждения их готовности к сокращениям.

Отвечая на вопрос, не стоит ли на этом фоне сократить государственное финансирование политических партий, Силиня заявила, что «это не единственный ресурс» и что снижение поддержки может снова подтолкнуть партии к поиску финансирования «в узких кругах», усиливая влияние отдельных групп. По её мнению, нынешняя система обеспечивает большую демократию.

Согласно данным Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, в этом году 13 политических сил получат из госбюджета в общей сложности 6,63 млн евро. В том числе "Новое единство" — около 1,12 млн, "Союз зелёных и крестьян" — почти 0,9 млн, "Объединённый список" — более 0,8 млн. евро.

