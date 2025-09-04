Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Это может повториться: командир Земессардзе о «залётных» дронах

Редакция PRESS 4 сентября, 2025 15:31

Новости Латвии 0 комментариев

«Невозможно обеспечить стопроцентную защиту, учитывая дроны, это может повториться», — заявил командир Земессардзе, бригадный генерал Айварс Крюков в интервью передаче TV3 «900 секунд» в четверг, 4 сентября, отвечая на вопрос, достаточно ли Латвия подготовлена для предотвращения инцидентов с дронами, подобных тем, что произошли в аэропорту Риги, а также недавно в Эстонии.

Вспоминая инцидент, произошедший в начале года в аэропорту Риги, где трижды фиксировались полёты дронов, угрожавшие безопасности авиации, а также недавний случай в Эстонии, где, предположительно, упал дрон, прилетевший из Латвии, в программе «900 секунд» Крюкову задали вопрос: насколько мы сейчас способны идти в ногу со временем и действовать, чтобы предотвратить повторение подобных случаев. Крюков подчеркнул, что дроны не решают всех проблем.

«Нужно понимать, что дроны не решают всё. Акустические системы, системы наблюдения или противодронные системы тоже не решают всё», — сказал командир Земессардзе, бригадный генерал, в интервью.

«Техника может ломаться, техника может отсутствовать в нужных местах, техника может быть не доставлена», — пояснил он причины.

Даже на учениях Земессардзе, где обучают земессаргов, могут возникать ситуации, когда дроны падают, ломаются или повреждаются противодронными системами.

По мнению командира Земессардзе, Латвия делает всё возможное на всех уровнях — как со стороны вооружённых сил, так и в целом со стороны государства, — чтобы обеспечить противодронную систему, а также системы противовоздушной обороны и акустические системы. «Противодронные системы — это постоянный процесс, он будет длительным, это не может произойти за один день», — подчеркнул командир Земессардзе. При этом он отметил, что обеспечить стопроцентную защиту воздушного пространства невозможно.

Айварс Крюковс Командир Земессардзе, бригадный генерал «Невозможно обеспечить стопроцентную защиту, учитывая дроны. Это может повториться. Это может произойти иначе, в непредсказуемой форме. С технической точки зрения».

На всеобъемлющих военных учениях «Намейс 2025», начавшихся 2 сентября и собравших 12 000 латвийских и союзных военнослужащих и земессаргов, дроны играют важную роль. В рамках учений отрабатываются навыки работы с новейшими технологиями, включая не только дроны, но и противодронные технологии.

«Мы активно интегрируем как наших обученных земессаргов, так и технологии других видов вооружённых сил, которые участвуют и сотрудничают с нами. С нашими коалиционными партнёрами, которые прибыли в Латвию и также будут тестировать свои возможности против нас», — отметил Крюков, добавив, что новые технологии являются неотъемлемой частью вооружённых сил, и их значение будет только расти.

В то же время Крюков подчеркнул, что для работы с дронами и противодронными системами у военнослужащего или земессарга должна быть заинтересованность и понимание. Не все могут быть пилотами дронов, признал командир Земессардзе. «Это не просто беспилотный летательный аппарат, мы говорим о целом комплексе — сборе информации, её обработке, принятии решений. Обучение на всех уровнях», — пояснил Крюков.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

