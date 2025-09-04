Вспоминая инцидент, произошедший в начале года в аэропорту Риги, где трижды фиксировались полёты дронов, угрожавшие безопасности авиации, а также недавний случай в Эстонии, где, предположительно, упал дрон, прилетевший из Латвии, в программе «900 секунд» Крюкову задали вопрос: насколько мы сейчас способны идти в ногу со временем и действовать, чтобы предотвратить повторение подобных случаев. Крюков подчеркнул, что дроны не решают всех проблем.

«Нужно понимать, что дроны не решают всё. Акустические системы, системы наблюдения или противодронные системы тоже не решают всё», — сказал командир Земессардзе, бригадный генерал, в интервью.

«Техника может ломаться, техника может отсутствовать в нужных местах, техника может быть не доставлена», — пояснил он причины.

Даже на учениях Земессардзе, где обучают земессаргов, могут возникать ситуации, когда дроны падают, ломаются или повреждаются противодронными системами.

По мнению командира Земессардзе, Латвия делает всё возможное на всех уровнях — как со стороны вооружённых сил, так и в целом со стороны государства, — чтобы обеспечить противодронную систему, а также системы противовоздушной обороны и акустические системы. «Противодронные системы — это постоянный процесс, он будет длительным, это не может произойти за один день», — подчеркнул командир Земессардзе. При этом он отметил, что обеспечить стопроцентную защиту воздушного пространства невозможно.

Айварс Крюковс Командир Земессардзе, бригадный генерал «Невозможно обеспечить стопроцентную защиту, учитывая дроны. Это может повториться. Это может произойти иначе, в непредсказуемой форме. С технической точки зрения».

На всеобъемлющих военных учениях «Намейс 2025», начавшихся 2 сентября и собравших 12 000 латвийских и союзных военнослужащих и земессаргов, дроны играют важную роль. В рамках учений отрабатываются навыки работы с новейшими технологиями, включая не только дроны, но и противодронные технологии.

«Мы активно интегрируем как наших обученных земессаргов, так и технологии других видов вооружённых сил, которые участвуют и сотрудничают с нами. С нашими коалиционными партнёрами, которые прибыли в Латвию и также будут тестировать свои возможности против нас», — отметил Крюков, добавив, что новые технологии являются неотъемлемой частью вооружённых сил, и их значение будет только расти.

В то же время Крюков подчеркнул, что для работы с дронами и противодронными системами у военнослужащего или земессарга должна быть заинтересованность и понимание. Не все могут быть пилотами дронов, признал командир Земессардзе. «Это не просто беспилотный летательный аппарат, мы говорим о целом комплексе — сборе информации, её обработке, принятии решений. Обучение на всех уровнях», — пояснил Крюков.