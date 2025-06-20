Это — издевательство! Как социальный помощник пыталась найти бабушку в больнице Страдиня

Социальный помощник, пожилая клиентка которой на днях ночью попала в больницу и успела сообщить только, в какое её положили в отделение, утром отправилась в больницу, чтобы принести бабушке необходимые для жизни в больнице личные вещи. Но на то, чтобы найти бабушку в больнице у неё ушло полчаса.

"Сегодня утром навещала клиентку. Когда нет родных, а человеку нужно принести какие-то вещи - мы не должны, естественно, но делаем так, куда деваться. Я ищу нужное мне отделение. Человека перевезли в него из приемного в темноте. То есть ничего, кроме этой цифры он не понял и тем более не может меня сориентировать. Полчаса! Полчаса я нарезала круги и все остальные фигуры по территории, потому что на стендах корпусов нет никакой информации о том, какие отделения находятся внутри!

И я уверена, что ни одна из моих бабусь - а их у меня 8 - не способна повторить мой сегодняшний маршрут в силу своих физических недугов. Нужный корпус предлагается искать в интернете. Серьезно? Мои хорошие, а вы точно уверены, что все, для кого это сделано, слышат, видят, двигаются и умеют пользоваться интернетом?! Или может быть им всем положен ассистент, а не только при полной слепоте? Я не самый старый и беспомощный человек на свете, но мне было непонятно, сложно, долго. А если прибавить лет 30? Смысл делать это так, чтобы те, кому это предназначено не могли пользоваться?", - возмущается соцработник.

Она отмечает, что указатели на корпуса на территории есть. Но что толку, если ты не знаешь, что в каком корпусе расположено? Выйти из ситуации помог информационный центр. Найти который удалось совершенно случайно. Там и сообщили о том, что при главном входе - на противоположном конце территории больничного комплекса - есть стенд, где можно найти нужную информацию.

Осталось только найти сам стенд... особенно, если вошёл на территорию с какого-то другого входа, кроме главного.

Подробная карта распределения отделений действительно есть на сайте больницы, но как уже было сказано выше - не всем пожилым людям доступен интернет. Также информацию о отделениях можно узнать по телефону: 67069280.

Press.lv направил запрос в Больницу им. П. Страдиня для получения комментария от больницы. Как только мы получим его, добавим к публикации.