Это ЕС с рук не сойдёт: Трамп о штрафе в 2,95 млрд на Гугл

Euronews 6 сентября, 2025 12:41

Мир 0 комментариев

В своём посте на сайте Truth Social Трамп заявил, что штраф в размере 2,95 миллиарда евро является "безумием" и "дискриминацией", а затем сообщил журналистам, что "будет разговаривать" с Брюсселем.

Президент США Дональд Трамп пригрозил ЕС расследованием, которое может привести к дополнительным тарифам, после того, как Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением в индустрии рекламных технологий.

В своей соцсети Truth Social Трамп назвал наказание "очень несправедливым", добавив, что его "администрация не позволит оставить эти дискриминационные действия в силе".

Трамп также написал, что "будет вынужден" начать разбирательство по разделу 301, "чтобы аннулировать несправедливые штрафы, наложенные на американские компании, которые платят налоги". Согласно разделу 301 Закона о торговле 1974 года, Соединённые Штаты могут налагать штрафы на иностранные государства, чьи действия считаются "неоправданными" или "неразумными", или которые создают нагрузку на американскую торговлю.

 "Я буду говорить с Европейским союзом", – объявил Трамп журналистам в Белом доме в пятницу.

Комиссия заявила, что в ходе расследования было установлено, что Google "злоупотребляет своей властью", отдавая предпочтение собственным технологическим услугам в области онлайн-рекламы в ущерб конкурентам, онлайн-рекламодателям и издателям.

Расследование было сосредоточено на бирже AdX и рекламной платформе DFP компании Google – инструментах, объединяющих рекламодателей, которые хотят продвигать свои продукты, и онлайн-издателей, желающих продавать коммерческое пространство на своих сайтах.

Это уже четвёртый раз, когда Брюссель налагает на Google многомиллиардный штраф в рамках антимонопольного дела, которое ведётся с 2017 года.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

