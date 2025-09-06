Это ЕС с рук не сойдёт: Трамп о штрафе в 2,95 млрд на Гугл

Президент США Дональд Трамп пригрозил ЕС расследованием, которое может привести к дополнительным тарифам, после того, как Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением в индустрии рекламных технологий.

В своей соцсети Truth Social Трамп назвал наказание "очень несправедливым", добавив, что его "администрация не позволит оставить эти дискриминационные действия в силе".

Трамп также написал, что "будет вынужден" начать разбирательство по разделу 301, "чтобы аннулировать несправедливые штрафы, наложенные на американские компании, которые платят налоги". Согласно разделу 301 Закона о торговле 1974 года, Соединённые Штаты могут налагать штрафы на иностранные государства, чьи действия считаются "неоправданными" или "неразумными", или которые создают нагрузку на американскую торговлю.

"Я буду говорить с Европейским союзом", – объявил Трамп журналистам в Белом доме в пятницу.

Комиссия заявила, что в ходе расследования было установлено, что Google "злоупотребляет своей властью", отдавая предпочтение собственным технологическим услугам в области онлайн-рекламы в ущерб конкурентам, онлайн-рекламодателям и издателям.

Расследование было сосредоточено на бирже AdX и рекламной платформе DFP компании Google – инструментах, объединяющих рекламодателей, которые хотят продвигать свои продукты, и онлайн-издателей, желающих продавать коммерческое пространство на своих сайтах.

Это уже четвёртый раз, когда Брюссель налагает на Google многомиллиардный штраф в рамках антимонопольного дела, которое ведётся с 2017 года.