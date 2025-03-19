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Это что ж теперь, 16 марта и знак эстонского легиона СС не надеть?! Pietiek жалуется на латвийскую полицию

Редакция PRESS 19 марта, 2025 09:54

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"Хочу рассказать вам о неприятном инциденте с моими друзьями из Эстонии, которые являются членами Клуба друзей Эстонского легиона (ELSK) и которые, как и каждый год, приехали 16 марта принять участие в мероприятии памяти латышских легионеров в шествии к памятнику Свободы в Риге и в Лестене, на кладбище солдат Латышского легиона Второй мировой войны, - пишет анонимный автор на портале Pietiek.com.

В этом году мои эстонские друзья были остановлены полицией возле Лестене, которая установила контрольно-пропускной пункт и останавливала и проверяла все машины, направлявшиеся к Лестенскому мемориалу. Остановив эстонскую машину, полицейские заметили, что эстонцы носят на одежде символику Эстонского легиона, и сразу подали эстонским националистам, приехавшим в Латвию с самыми добрыми намерениями, распечатанный текст статьи латвийского закона на английском языке, который, по их мнению, применялся в данном случае,

Полицейские записали имя и данные одного эстонца и устно предупредили его, что если эстонцы в машине примут участие в мероприятии, то на них будет распространяться статья закона, которая была доведена до их сведения в переводе на английский язык. На бумаге внизу английского текста также был эстонский текст. Полиция также озвучила предупреждение об использовании флагов Эстонского легиона на мемориале Лестене.

Это очень странно, потому что во все предыдущие годы эстонские друзья участвовали в памятных мероприятиях - как в шествии к памятнику Свободы, так и в Лестене - со своими флагами и в форме со знаками отличия Эстонского легиона, и это не было зафиксировано как правонарушение. Кроме того, каждый год в Лестене эстонцы фотографировались с офицерами латвийской армии и главой латвийской армии Леонидом Калниньшем, и ни у кого не было претензий, а в то время все мероприятия проходили под надзором полиции, и жалоб не поступало.

Совершенно непонятно, кому пришла в голову идея испортить памятное мероприятие небольшому количеству людей с самыми добрыми намерениями. Похоже, что это не латвийская полиция, а какие-то «красные марсиане» с планеты X. То ли латвийская полиция красная, то ли «начальник полиции» вдруг стал красным - непонятно, но сейчас не «времена коммунистов и ЧК», когда можно было ожидать не только этого, но и попасть за решетку и просидеть там все время мероприятия.

Эстонцы приняли участие в мероприятии у мемориала Лестене, войдя не через главный вход, как в другие годы, а через боковой, и вышли одновременно, но через другой боковой вход, потому что у первого уже собралась группа полицейских. Единственным, кто не участвовал в мероприятии, был несчастный эстонец, чьи данные были записаны полицией, так что от красной полиции можно ожидать всего. Еще один момент: во время всего мероприятия у мемориала Лестене над головами участников висел полицейский беспилотник, а когда эстонцы уходили к своим машинам, беспилотник сопровождал их. Интересно, что это значит? Лучше бы ловили преступников, а не гонялись за эстонскими националистами.

Как сказал один адвокат, исследуя это дело, полиция превысила свои полномочия и необоснованно ограничила свободу слова и свободу собраний. Адвокат дал свою оценку и пояснил, что в приговоре Нюрнбергского военного трибунала, вынесенном 1 октября 1946 года, точно определен круг лиц, которые принадлежали к преступной организации СС. Солдаты Латышского легиона, насильственно мобилизованные оккупационным режимом нацистской Германии во время войны, не были причислены к этой организации".

...Вот такой вот случай.

 

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