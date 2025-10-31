Это бюджет более безопасного будущего: Силиня о конкурентоспособной Латвии

Премьер перечислила несколько основных направлений работы правительства.

В качестве первого Силиня упомянула укрепление инвестиционной среды. «Я думаю, что без этого невозможен содержательный разговор о конкурентоспособной и способной к развитию Латвии», — сказала премьер.

Она указала, что возглавляет Совет по крупным и стратегически важным инвестиционным проектам, который с апреля прошлого года собрался шесть раз. В совете решались такие вопросы, как доступ иностранных инвесторов к электронной подписи, разрешения на ветропарки, препятствия для инвестиций на уровне самоуправлений, а также проблемы налогов и территориального планирования и многие межведомственные вопросы.

Силиня отметила, что начала работать инициатива «Зелёный коридор», которая является механизмом поддержки для коммерсантов, значимых для народного хозяйства Латвии. Премьер, однако, призвала министра экономики ещё доработать её.

В качестве второго направления работы правительства Силиня упомянула фискальную дисциплину и бюджет следующего года. Она выразила уже неоднократно сказанное ранее о том, что бюджет следующего года — это бюджет более безопасного будущего, также подчёркивая, что в нём не повышены основные налоги.

Одновременно она перечислила отдельные вещи, которые в бюджете следующего года предназначены для семей и развития образования.

Третьим направлением работы правительства является налоговая среда и честная конкуренция. Силиня выделила высокое место Латвии в общем рейтинге конкурентоспособности OECD.

Одновременно она выделила, что по-прежнему предстоит работа по сокращению теневой экономики.

Силиня среди направлений работы правительства выделила также сокращение бюрократии и ещё несколько вещей, которые помогли бы развитию предпринимательской среды. Также премьер поблагодарила FICIL за сотрудничество и вклад в Латвию, подчёркивая, что организация приходит не с популистскими лозунгами, а с реальными идеями.

Встречи высокого уровня правительства Латвии и FICIL проходят с 1999 года, и их цель — обеспечить структурированный обмен информацией и мнениями между инвесторами и местными политиками, чтобы улучшить предпринимательскую среду и в дальнейшем способствовать притоку иностранных инвестиций в Латвию. В этих встречах участвуют представители правительства, высокопоставленные чиновники и руководители компаний-членов FICIL.