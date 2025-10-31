Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Это бюджет более безопасного будущего: Силиня о конкурентоспособной Латвии

Редакция PRESS 31 октября, 2025 12:47

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Правительство Латвии и иностранных инвесторов объединяет общая цель — сильная и конкурентоспособная Латвия, где предприниматели могут свободно работать и где экономика развивается, и сейчас это может происходить несмотря на геополитические вызовы, подчеркнула премьер-министр Эвика Силиня (Новое единство), в пятницу открывая встречу высокого уровня правительства и Совета иностранных инвесторов в Латвии (FICIL).

Премьер перечислила несколько основных направлений работы правительства.

В качестве первого Силиня упомянула укрепление инвестиционной среды. «Я думаю, что без этого невозможен содержательный разговор о конкурентоспособной и способной к развитию Латвии», — сказала премьер.

Она указала, что возглавляет Совет по крупным и стратегически важным инвестиционным проектам, который с апреля прошлого года собрался шесть раз. В совете решались такие вопросы, как доступ иностранных инвесторов к электронной подписи, разрешения на ветропарки, препятствия для инвестиций на уровне самоуправлений, а также проблемы налогов и территориального планирования и многие межведомственные вопросы.

Силиня отметила, что начала работать инициатива «Зелёный коридор», которая является механизмом поддержки для коммерсантов, значимых для народного хозяйства Латвии. Премьер, однако, призвала министра экономики ещё доработать её.

В качестве второго направления работы правительства Силиня упомянула фискальную дисциплину и бюджет следующего года. Она выразила уже неоднократно сказанное ранее о том, что бюджет следующего года — это бюджет более безопасного будущего, также подчёркивая, что в нём не повышены основные налоги.

Одновременно она перечислила отдельные вещи, которые в бюджете следующего года предназначены для семей и развития образования.

Третьим направлением работы правительства является налоговая среда и честная конкуренция. Силиня выделила высокое место Латвии в общем рейтинге конкурентоспособности OECD.

Одновременно она выделила, что по-прежнему предстоит работа по сокращению теневой экономики.

Силиня среди направлений работы правительства выделила также сокращение бюрократии и ещё несколько вещей, которые помогли бы развитию предпринимательской среды. Также премьер поблагодарила FICIL за сотрудничество и вклад в Латвию, подчёркивая, что организация приходит не с популистскими лозунгами, а с реальными идеями.

Встречи высокого уровня правительства Латвии и FICIL проходят с 1999 года, и их цель — обеспечить структурированный обмен информацией и мнениями между инвесторами и местными политиками, чтобы улучшить предпринимательскую среду и в дальнейшем способствовать притоку иностранных инвестиций в Латвию. В этих встречах участвуют представители правительства, высокопоставленные чиновники и руководители компаний-членов FICIL.

Обновлено: 16:05 31.10.2025
«Если у русскоязычных острые разговоры и происходят, то на кухнях»: Домбурс

Важно 14:54

Важно 0 комментариев

Известный своими острыми высказываниями тележурналист и ведущий Янис Домбурс в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 заявил, что редко приглашает в студию своей программы Kas notiek Latvijā русскоязычных жителей страны только потому, что у русских в Латвии очень высок уровень самоцензуры, пишет LSM+. 

Пруд провалился сквозь землю вместе с рыбой: ЧП в Скайсткалне

Важно 14:52

Важно 0 комментариев

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

«Мы не позволим отвернуться»: в Риге объявлено о новой массовой акции протеста

Выбор редакции 14:44

Выбор редакции 0 комментариев

На следующей неделе, 6 ноября, на Домской площади пройдёт акция протеста против решения о выходе из Стамбульской конвенции, сообщает LETA.

Возвращение денег за OIK: у бывшего политика Зариньша плохие новости

Важно 14:43

Важно 0 комментариев

Инициатива по возвращению денег за OIK нереализуема, такое мнение высказал бывший политик Иварс Зариньш в подкасте «Piķis un ģēvelis!» на канале tv3.lv.

Циклон над Латвией: прощальные дожди и сильный ветер

Новости Латвии 14:31

Новости Латвии 0 комментариев

В последний день октября температура воздуха в Латвии поднимется до +8..+11 градусов, прогнозируют синоптики.

Стамбульская конвенция меня добила: Кулбергс объяснил свое неучастие в голосвании

Важно 14:29

Важно 0 комментариев

Поздно вечером 30 октября в Сейме был принят закон о выходе Латвии из так называемой Стамбульской конвенции. Дискуссии проходили в повышенных тонах, и народным слугам пришлось работать на пределе физической выносливости. Как раскрывает Андрис Кулбергс (Объединённый список), серьёзным испытанием для него создала недавно перенесённая операция.

Кладовая солнца, или Болотный репортаж

Для настроения 14:13

Для настроения 0 комментариев

Прогулка с латвийским сталкером в затерянный мир, который скрывается от непосвящённых в Национальном парке Кемери, и куда без проводника не пробраться. 

