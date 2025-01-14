«Это было страшно, но нужно было действовать!» Подробности трагической аварии на Вентспилсском шоссе

На месте происшествия погибла одна из дирижёров хора, а позже в Детской клинической университетской больнице (BKUS) скончалcя ребенок, находившийся в критическом состоянии. Телеведущая и диктор новостей Лелде Цериня раскрыла, что она была первой на месте происшествия и пыталась помочь детям.

Она пишет: «Эти выходные начались для меня лично очень трагично. По пути на семинар мы заметили на обочине разбившийся микроавтобус. Мы остановились и были первыми, кто отреагировал и оказал помощь. Детальное описание ситуации не нужно, чтобы понять, как это было страшно, но времени думать не было, нельзя было стоять в оцепенении. Нужно было просто действовать и делать всё необходимое, чтобы помочь».

Она искренне призывает всех водителей оценивать условия на дороге, пристёгивать ремни безопасности, учить этому детей, а также проверять, чтобы в машине была аптечка и она была полной, потому что «например, в этих условиях нам нужны была одеяла из фольги, но их пришлось искать по нескольким машинам».

Как сообщается, в Туксумской больнице продолжает лечение один из детей, пострадавших в аварии на Вентспилсском шоссе, как рассказала директор больницы Дзинтра Рабкевича.

Она отметила, что после аварии 10 января в Туксумскую больницу было доставлено трое детей, двоим из которых была оказана амбулаторная помощь, так как травмы были не тяжёлыми. После оказания помощи дети были переданы родителям. Один ребёнок продолжает получать медицинскую помощь в больнице из-за травмы спины, сообщила Рабкевича.

Служба неотложной медицинской помощи доставила в больницы в общей сложности восемь человек, шесть из которых были несовершеннолетними. Среди них в Детскую клиническую больницу были доставлены трое детей, двое из которых находились в крайне тяжёлом состоянии, а один в среднем тяжёлом состоянии.

Участники хора Nošu planēta и вокальной студии вместе с дирижерами направлялись на V Международный конкурс рождественской песни в Даугавпилс на микроавтобусе, который в Страздской волости Талсинского края столкнулся с грузовым автомобилем.

Как сообщили в самоуправлении, в результате аварии погибла Анитра Ниедре, дирижер хора Nošu planēta Вентспилсской музыкальной средней школы, художественный руководитель вокального ансамбля Вентспилсского центра культуры Mazā prinča planēta и дирижер женского хора Venda, а травмы получила дирижер Рудите Талберга.

По информации на сайте Даугавпилсского самоуправления, заключительный конкурс рождественских песен, куда ехали юные певцы из Вентспилса, в субботу был отменен.

"Осознавая эту трагедию и объединяясь в боли, мы прекращаем проведение конкурса, и мероприятие в этот день отменяется", - пишет руководитель Дома единства Диана Солдане.