Слайд с конференции был озаглавлен так: “5. Sapņu scenārijs: pēc 15 gadiem Latvijas labklājības līmenis vienāds ar ES15, pēc 25 gadiem - Latvija ir bagātākā valsts pasaulē” (Сценарий мечты: через 15 лет благосостояние жителей на одном уровне с ES15, через 25 лет - Латвия - самая богатая страна в мире"). Но в публикации Князевой якобы появилась лишь часть фотографии слайда, без названия. Что, по словам заявителя, создало впечатление, будто бы это был реальный план и страна его не достигла.

Изучением вопроса занялся омбудсмен Национального совета по электронным СМИ Эдмунд Апсалонс. Он выяснил, что похожий текст в Твиттере/X в тот же день опубликовал специалист по рекламе Эрик Стендзениекс. И в результате идея о том, что Латвия не справилась с планом мечты - распространилась и получила широкое обсуждение.

Ольга Князева свою публикацию удалила.

Журналистка LSM Ольга Князева представила подробные объяснения. По её словам, посты были сделаны в личных профилях и основаны на публично доступных материалах; она ссылалась на широко известную конференцию Latvijas Banka 2006 года и использовала цитаты и выдержки как поводы для дискуссии. Князева подчёркнула, что не имела намерения приписывать спикеру утверждения, которых он не делал, и что посты отражали её редакционную интерпретацию, опирающуюся на открытые источники. При этом она признала важность точного воспроизведения контекста и отметила, что дискуссия вокруг старых выступлений требует дополнительных пояснений — прежде всего, чтобы современный читатель понимал, о каких экономических и политических реалиях шла речь тогда.

"Первую публикацию с вышеупомянутым слайдом я создала в своём аккаунте «X», а Эрик Стендзениекс переопубликовал это изображение после моей публикации. Я не брала изображение из его поста — произошло наоборот.

Позже, получив в ходе обсуждения указания о контексте изображения, я изменил файл и дополнила пост уточнением, чтобы чётко указать, что в 2005 году речь шла о сценарии, а не о «реальном прогнозе».

Важно подчеркнуть, что исходная версия изображения не преследовала цели манипуляции. Она была использована для иллюстрации дискуссии; после разъяснения Банка Латвии я решила корректно уточнить изображение и текст в тот же день, чтобы устранить возможные недостатки", - объяснила Ольга.

Омбудсмен, проанализировав спорные записи, указал на несколько проблем. Во-первых, исходное послание президента Latvijas Banka было передано так, что фактический смысл сместился. Во-вторых, посты оказались «необъективными» — выбор формулировок и визуализаций создавал у аудитории впечатление, не соответствующее реальному содержанию выступления. В-третьих, материалы были «вырваны из первоначального контекста» — без должного объяснения, что именно говорил докладчик в 2006 году и в каких условиях.

С учётом возможных репутационных рисков для LSM омбудсмен Эдмунд Апсалонс рекомендовал руководству медиакомпании передать эпизод в Этическую комиссию LSM — для проверки соответствия действий журналистки «Кодексу поведения и этики» и «Редакционным руководящим принципам». Отдельно он напомнил о двойной ответственности сотрудников общественных медиа: журналисты вправе выражать личные мнения и в публичном пространстве, но должны осознавать последствия — для репутации редакции и профессии. Омбудсмен также попросил LSM проинформировать его о принятых решениях по данному кейсу.