Это был не план, а мечта: на журналиста ЛР4 Ольгу Князеву пожаловались омбудсмену

Редакция PRESS 8 сентября, 2025 18:16

Выбор редакции 1 комментариев

LR4

На журналистку Латвийского радио 4 Ольгу Князеву подали жалобу, упрекая её в том, что на своей личной странице в Facebook она опубликовала фотографию слайда Банка Латвии с конференции в 2006 году, на котором рисовались "радужные перспективы" для нашей экономики и сравнила данные с того слайда с показателями этого года. По мнению заявителя, чье имя не разглашается, Князева якобы выдала слайд с "планом мечты" за реальный сценарий Банка Латвии и тем самым манипулировала мнением общественности.

Слайд с конференции был озаглавлен так: “5. Sapņu scenārijs: pēc 15 gadiem Latvijas labklājības līmenis vienāds ar ES15, pēc 25 gadiem - Latvija ir bagātākā valsts pasaulē” (Сценарий мечты: через 15 лет благосостояние жителей на одном уровне с ES15, через 25 лет - Латвия - самая богатая страна в мире"). Но в публикации Князевой якобы появилась лишь часть фотографии слайда, без названия. Что, по словам заявителя, создало впечатление, будто бы это был реальный план и страна его не достигла.

Изучением вопроса занялся омбудсмен Национального совета по электронным СМИ Эдмунд Апсалонс. Он выяснил, что похожий текст в Твиттере/X в тот же день опубликовал специалист по рекламе Эрик Стендзениекс. И в результате идея о том, что Латвия не справилась с планом мечты - распространилась и получила широкое обсуждение.

Ольга Князева свою публикацию удалила.

Журналистка LSM Ольга Князева представила подробные объяснения. По её словам, посты были сделаны в личных профилях и основаны на публично доступных материалах; она ссылалась на широко известную конференцию Latvijas Banka 2006 года и использовала цитаты и выдержки как поводы для дискуссии. Князева подчёркнула, что не имела намерения приписывать спикеру утверждения, которых он не делал, и что посты отражали её редакционную интерпретацию, опирающуюся на открытые источники. При этом она признала важность точного воспроизведения контекста и отметила, что дискуссия вокруг старых выступлений требует дополнительных пояснений — прежде всего, чтобы современный читатель понимал, о каких экономических и политических реалиях шла речь тогда.

"Первую публикацию с вышеупомянутым слайдом я создала в своём аккаунте «X», а Эрик Стендзениекс переопубликовал это изображение после моей публикации. Я не брала изображение из его поста — произошло наоборот.

Позже, получив в ходе обсуждения указания о контексте изображения, я изменил файл и дополнила пост уточнением, чтобы чётко указать, что в 2005 году речь шла о сценарии, а не о «реальном прогнозе».

Важно подчеркнуть, что исходная версия изображения не преследовала цели манипуляции. Она была использована для иллюстрации дискуссии; после разъяснения Банка Латвии я решила корректно уточнить изображение и текст в тот же день, чтобы устранить возможные недостатки", - объяснила Ольга.

Омбудсмен, проанализировав спорные записи, указал на несколько проблем. Во-первых, исходное послание президента Latvijas Banka было передано так, что фактический смысл сместился. Во-вторых, посты оказались «необъективными» — выбор формулировок и визуализаций создавал у аудитории впечатление, не соответствующее реальному содержанию выступления. В-третьих, материалы были «вырваны из первоначального контекста» — без должного объяснения, что именно говорил докладчик в 2006 году и в каких условиях.

С учётом возможных репутационных рисков для LSM омбудсмен Эдмунд Апсалонс рекомендовал руководству медиакомпании передать эпизод в Этическую комиссию LSM — для проверки соответствия действий журналистки «Кодексу поведения и этики» и «Редакционным руководящим принципам». Отдельно он напомнил о двойной ответственности сотрудников общественных медиа: журналисты вправе выражать личные мнения и в публичном пространстве, но должны осознавать последствия — для репутации редакции и профессии. Омбудсмен также попросил LSM проинформировать его о принятых решениях по данному кейсу.

Комментарии (1)
Обновлено: 23:45 12.09.2025
Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 1 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 1 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 1 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 1 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 1 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 1 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 1 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

