Он подчеркнул, что экономики США и ЕС — две наиболее тесно связанные системы в мире, и если бы с 1 августа на импорт из ЕС был введён 30-процентный тариф, как угрожал президент США Дональд Трамп, это обошлось бы Европе в значительную долю внутреннего валового продукта.

Иябс отметил, что соглашение между президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США предотвратило такой сценарий. Однако, по его словам, это нельзя назвать большим достижением Европы, к тому же по ряду вопросов ясности всё ещё нет. Введение 15-процентного тарифа на экспорт из ЕС в США, как пояснил Иябс, затронет ключевые отрасли экономики, но в целом это лучше, чем отсутствие соглашения.

По словам депутата, в Европе критикуют ЕК за согласие не только на 15-процентный тариф, но и на обязательство закупать у США энергоресурсы на сумму 750 миллиардов долларов. Это вызывает недовольство, особенно среди сторонников «Европейского зелёного курса». Однако Иябс отметил, что сжиженный газ, о котором в основном идёт речь, Европе всё равно приходится закупать, и покупка у США — более безопасный и разумный выбор, чем прямые или косвенные закупки у России, которые до сих пор имеют место.

«Для Европы это не достижение, но с этим можно жить. Крупная промышленность, например немецкая автоиндустрия, довольна снижением тарифов благодаря соглашению. Есть ли у Европы другие крупные выгоды? Честно говоря, нет. Но подробности соглашения станут известны к пятнице», — заявил Иябс.

Он пояснил, что на данный момент достигнута политическая договорённость по общим «линиям». Важным вопросом, в том числе для Латвии, остаётся фармацевтика: будут ли на неё распространяться 15-процентные тарифы? Фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции указала, что тарифы затронут фармацевтическую продукцию, но Трамп намекнул, что это может быть пересмотрено. Иябс подчеркнул, что с точки зрения интересов Латвии важно понять окончательные условия соглашения. Также, по его мнению, в геополитической перспективе для Европы было критически важно удержать США на своей стороне.

«Мы добились стабильности, необходимой нашей экономике. Отдельным отраслям придётся адаптироваться к новым тарифам, что будет непросто, но это точно не катастрофа. Теперь мы можем обсуждать с США другие важные вопросы, например, новые американские тарифы на Россию и её торговых партнёров», — сказал Иябс.

По его мнению, геополитически это первостепенный интерес Европы: соглашение по тарифам открывает путь для дальнейшего сотрудничества с США по другим вопросам. Без него убедить американцев поддерживать Европу в торговой сфере было бы сложнее. Однако Иябс признал, что в ближайшие годы Европе будет непросто в сфере международной торговли.

«Контекст последних месяцев — напряжённое сотрудничество с США с апреля и, наконец, достигнутое соглашение — заставляет задуматься о необходимости расширения круга торговых партнёров Европы за счёт новых соглашений. На повестке дня ЕП — два важных вопроса: торговое соглашение с государствами экономического альянса Южной Америки "Меркосур" и с Индонезией», — отметил Иябс.

Он признал, что это непростая задача, поскольку у стран есть свои интересы. По его словам, если Европа не хочет «складывать все яйца в одну корзину», необходимо работать над созданием новых взаимовыгодных торговых соглашений не только с Северной Америкой, но и с другими регионами мира.