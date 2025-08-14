Эти слова обойдутся в миллиард: Мелания Трамп подаёт в суд на сына Байдена за грязные намёки

Поводом стал недавний комментарий Байдена-младшего в интервью журналисту Эндрю Каллахану. Он заявил, что неопубликованные материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна якобы уличат Дональда Трампа и что именно Эпштейн познакомил его с Меланией.

Представитель первой леди, адвокат Алехандро Брито, потребовал публичного отказа от «ложных и порочащих» высказываний. В противном случае, отметил юрист, Мелания Трамп намерена добиваться компенсации за нанесенный ущерб репутации.

В команде первой леди утверждают, что слова Байдена основаны на публикации The Daily Beast со ссылкой на журналиста Майкла Вулфа. Материал впоследствии был удалён.

Мелания Трамп познакомилась с будущим супругом в 1998 году, а поженились они в 2005-м. Дональд Трамп признавал знакомство с Эпштейном, но утверждал, что перестал общаться с ним в начале 2000-х.

Эпштейна обвиняли в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Он был арестован в 2019 году и спустя месяц покончил с собой в тюрьме. Доказательств того, что Эпштейн знакомил Дональда и Меланию Трамп, на данный момент нет.