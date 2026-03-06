«Все друзья Путина либо уже в Царстве небесном, либо в аду — вероятно, в аду — либо сидят в тюрьме. Некоторые еще остались. Осталась Северная Корея, скажем, Китай, ну, еще кое-кто. Но в целом смысл этого разговора, без всяких шуток, в том, что авторитет Путина падает», — сказал Цахкна.

После того, как это заявление главы эстонского МИДа, распространилось в СМИ, он опубликовал пост в своем фейсбуке, пояснив, что его слова не были призывом к физическому устранению высшего руководства Китая. «У Эстонии с Китаем конструктивные и прагматичные отношения, что подтверждается также моим визитом в Китай в прошлом ноябре», – написал он.