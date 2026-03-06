Эстонский министр посчитал число оставшихся у Путина друзей и попал в неловкое положение с Китаем (1)

Редакция PRESS 6 марта, 2026 12:07

Мир 1 комментариев

Практически все друзья Владимира Путина за пределами России — либо мертвы, либо в тюрьме. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает телеканал ERR.

«Все друзья Путина либо уже в Царстве небесном, либо в аду — вероятно, в аду — либо сидят в тюрьме. Некоторые еще остались. Осталась Северная Корея, скажем, Китай, ну, еще кое-кто. Но в целом смысл этого разговора, без всяких шуток, в том, что авторитет Путина падает», — сказал Цахкна.

После того, как это заявление главы эстонского МИДа, распространилось в СМИ, он опубликовал пост в своем фейсбуке, пояснив, что его слова не были призывом к физическому устранению высшего руководства Китая. «У Эстонии с Китаем конструктивные и прагматичные отношения, что подтверждается также моим визитом в Китай в прошлом ноябре», – написал он.

 

Комментарии (1)
Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (1)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (1)

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (1)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (1)

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (1)

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (1)

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

