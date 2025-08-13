Вручая уведомление, МИД сообщил представителю посольства России, что Эстония не намерена мириться с действиями России, направленными против конституционного строя и внутренней стабильности Эстонии, и считает необходимым заявить об этом предельно ясно. Эстония также проинформирует о случившемся партнеров и союзников.

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, упомянутый дипломат непосредственно и активно участвовал в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии, а также в расколе эстонского общества, способствуя совершению государственных преступлений, включая ряд нарушений санкций. На данный момент за совершение указанных преступлений осуждён один гражданин Эстонской Республики. Последовательное вмешательство посольства России во внутренние дела Эстонской Республики должно прекратиться, а высылка дипломата является сигналом о том, что Эстония не допускает на своей территории деятельности, координируемой и организуемой иностранным государством.

Действия правительства Эстонии соответствуют статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях, согласно которой государство пребывания может в любое время без объяснения причин уведомить государство происхождения о том, что сотрудник дипломатического персонала представительства является персоной нон грата.