Есть работа! Хотите крутить Панорамное колесо в Риге?

"Вращай колесо - приходи работать оператором Рижского колеса обозрения!

Если вам не менее 22 лет, вы ответственны, коммуникабельны и умеете работать в команде, присоединяйтесь к нам!

Что мы предлагаем?

Гибкий график работы, возможности обучения и карьерного роста, конкурентоспособная заработная плата (от 12 до 20 евро/час) и скидки для членов семьи.

Мы доверим вам управление колесом обозрения, проверку оборудования перед открытием и контроль за безопасностью посетителей во время их пребывания на аттракционе", - говорится в объявлении.