«Есть ли бизнесмены, готовые рискнуть богатством ради Латвии?» Андрис Булис

Об этом Андрис рассказал в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4. Булис играет Рихарда Томсонса — одного из основателей Рижского Латышского общества и главного организатора Первого Вселатвийского праздника песни, журналиста и бизнесмена (ему принадлежат завод удобрений).

Сам Андрис Булис в Празднике песни никогда не участвовал: «Хотя в школьные годы я танцевал народные танцы и даже ездил на конкурсы, но параллельно занимался баскетболом. Тренировки и поездки на сборы отнимали много времени».

Зато теперь Булис с удовольствием посещает праздник песни как зритель. «В прошлом году я был на финальном концерте вместе со своей дочкой. Концерт длится 4 часа, дочка устала и заснула, а когда проснулась, то увидела меня в слезах — такую реакцию у меня всегда вызывает исполнение некоторых песен. Дочка очень удивилась и решила, что, наверное, концерт был такой скучный, что папа расплакался», — с улыбкой вспоминает Андрис Булис.