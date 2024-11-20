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«Есть ли бизнесмены, готовые рискнуть богатством ради Латвии?» Андрис Булис

Редакция PRESS 20 ноября, 2024 12:34

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«Для меня самым важным было то, что Томсонс, человек богатый, со статусом, не побоялся рискнуть всем своим состоянием ради проведения праздника песни — а это было довольно авантюрной затеей. Не знаю, есть ли сегодня такие бизнесмены, готовые рискнуть своим богатством ради Латвии», - так говорит о своем герое актер Андрис Булис, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Земля, которая поет» (Zeme, kas dzied), посвященный истории Вселатвийского праздника песни.

Об этом Андрис рассказал в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4. Булис играет Рихарда Томсонса — одного из основателей Рижского Латышского общества и главного организатора Первого Вселатвийского праздника песни, журналиста и бизнесмена (ему принадлежат завод удобрений).

Сам Андрис Булис в Празднике песни никогда не участвовал: «Хотя в школьные годы я танцевал народные танцы и даже ездил на конкурсы, но параллельно занимался баскетболом. Тренировки и поездки на сборы отнимали много времени». 

Зато теперь Булис с удовольствием посещает праздник песни как зритель. «В прошлом году я был на финальном концерте вместе со своей дочкой. Концерт длится 4 часа, дочка устала и заснула, а когда проснулась, то увидела меня в слезах — такую реакцию у меня всегда вызывает исполнение некоторых песен. Дочка очень удивилась и решила, что, наверное, концерт был такой скучный, что папа расплакался», — с улыбкой вспоминает Андрис Булис.

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