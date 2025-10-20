Сага проекта A2 стала символом медицинской инфраструктуры Латвии — примером того, как политическая воля и некомпетентность руководства могут превратить миллионы евро в судебные разбирательства и бумаги. Почти все, что могло пойти не так, пошло не так – от расторжения договора с застройщиком до бесконечных юридических споров, консультаций и экспертных заключений.

Пока пациенты ждут, руководство PSKUS продолжает делать то, что, очевидно, делает лучше всего – тратить деньги на юристов, а не на врачей.

Новый юридический конкурс – еще 290 тысяч

Некоторое время назад больница объявила открытый конкурс «Юридические услуги», срок подачи предложений по которому истекал 15 октября 2025 года. Контракт рассчитан на два года, а предполагаемая стоимость контракта – 290 000 евро (без НДС).

А где в этом всем юридическая служба самой больницы? Каковы ее обязанности, если в течение двух лет внешним юристам предполагается платить почти 12 тысяч евро в месяц – фактически, зарплату всей юридической службы? Неужели юридический отдел больницы стал посредником, который заказывает консультации извне, или он просто больше не в состоянии выполнять свои основные функции?

Описание услуг звучит как юридическая эпопея: представительство в судах, подготовка заключений и жалоб, медиационные процессы, анализ рисков, консультации и экспертизы. Другими словами – все, чтобы защитить больницу от проблем, созданных ею самой.

Получается, что высококвалифицированные адвокаты теперь комментируют детали строительных контрактов, в то время как медики работают за относительно скромную зарплату.

Этой суммы было бы достаточно, чтобы сотни врачей получили заслуженные надбавки, особенно с учетом того, что латвийские врачи занимают первые места в Европе по показателям выгорания. Однако, похоже, что в больнице Страдиня приоритетом является не мотивация медиков, а почасовая ставка юристов.

Кого мы лечим – пациентов или ошибки проекта?

Иронично, что именно больница Страдиня, задача которой – лечить людей, сама стала пациентом – тяжело больным, с хроническими признаками финансового воспаления. Деньги тратятся на «оценку рисков» и «3D-сканирование», в то время как врачи больницы работают в устаревших отделениях с временными решениями, а пациенты ждут в очередях.

Иск больницы в суде против бывшего застройщика в настоящее время достигает 14,87 миллиона евро. Из этой суммы 7,6 миллиона потрачены на неотложные работы, еще 2,8 миллиона — на финансовую корректировку за демонтируемые объемы, а 2,7 миллиона — на оплаченное, но недоступное для пациентов оборудование и материалы. Около 920 тысяч евро было выплачено поставщикам, чтобы избежать санкций, а еще три четверти миллиона было потрачено на различные расходы, связанные с расторжением контракта и передачей объекта.

На этом все не заканчивается – только одна экспертиза, заказанная PSKUS, обошлась в 188 тысяч евро, а еще 162 тысячи ушли эксперту по плесени! На такие деньги можно было бы покрыть надбавки десяткам врачей, которые каждый день работают до изнеможения.

Вместо этого больница продолжает оплачивать услуги адвокатов, консультантов и процессуальные документы, как будто она является агентством юридических услуг, а не учреждением здравоохранения.

Как долго больница Страдиньш будет местом, где юристы зарабатывают, а врачи выгорают? Неужели страна, где врачи являются чемпионами Европы по выгоранию, может позволить себе платить сотни тысяч за каждый юридический документ, но не за каждого человека, стоящего у операционного стола?

Почему юридический отдел не может самостоятельно защитить интересы больницы и сколько еще будет потрачено, чтобы спасти неудачный проект от собственных ошибок? Может быть, пришло время изменить курс лечения – и начать лечить систему, а не только плесень?"