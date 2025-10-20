Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Есть деньги на юристов и эксперта по плесени — на врачей нет! Ну и дела в больнице Страдиня (1)

Редакция PRESS 20 октября, 2025 15:43

Новости Латвии 1 комментариев

"Прошло почти два года с тех пор, как было приостановлено строительство нового корпуса A2 больницы Страдиньш (PSKUS). За это время государство потратило более 45 миллионов евро на работы и еще 14,9 миллиона евро на судебные разбирательства, экспертизы и «дополнительные расходы». А пациенты? Они по-прежнему лечатся в помещениях прошлого века. За такие деньги здание уже давно могло бы быть готово и оборудовано, но оно продолжает служить памятником неспособности государства управлять своими проектами, - пишет на портале Pietiek.com автор представившийся "практикующим юристом".

Сага проекта A2 стала символом медицинской инфраструктуры Латвии — примером того, как политическая воля и некомпетентность руководства могут превратить миллионы евро в судебные разбирательства и бумаги. Почти все, что могло пойти не так, пошло не так – от расторжения договора с застройщиком до бесконечных юридических споров, консультаций и экспертных заключений.

Пока пациенты ждут, руководство PSKUS продолжает делать то, что, очевидно, делает лучше всего – тратить деньги на юристов, а не на врачей.

Новый юридический конкурс – еще 290 тысяч

Некоторое время назад больница объявила открытый конкурс «Юридические услуги», срок подачи предложений по которому истекал 15 октября 2025 года. Контракт рассчитан на два года, а предполагаемая стоимость контракта – 290 000 евро (без НДС).

А где в этом всем юридическая служба самой больницы? Каковы ее обязанности, если в течение двух лет внешним юристам предполагается платить почти 12 тысяч евро в месяц – фактически, зарплату всей юридической службы? Неужели юридический отдел больницы стал посредником, который заказывает консультации извне, или он просто больше не в состоянии выполнять свои основные функции?

Описание услуг звучит как юридическая эпопея: представительство в судах, подготовка заключений и жалоб, медиационные процессы, анализ рисков, консультации и экспертизы. Другими словами – все, чтобы защитить больницу от проблем, созданных ею самой.

Получается, что высококвалифицированные адвокаты теперь комментируют детали строительных контрактов, в то время как медики работают за относительно скромную зарплату.

Этой суммы было бы достаточно, чтобы сотни врачей получили заслуженные надбавки, особенно с учетом того, что латвийские врачи занимают первые места в Европе по показателям выгорания. Однако, похоже, что в больнице Страдиня приоритетом является не мотивация медиков, а почасовая ставка юристов.

Кого мы лечим – пациентов или ошибки проекта?

Иронично, что именно больница Страдиня, задача которой – лечить людей, сама стала пациентом – тяжело больным, с хроническими признаками финансового воспаления. Деньги тратятся на «оценку рисков» и «3D-сканирование», в то время как врачи больницы работают в устаревших отделениях с временными решениями, а пациенты ждут в очередях.

Иск больницы в суде против бывшего застройщика в настоящее время достигает 14,87 миллиона евро. Из этой суммы 7,6 миллиона потрачены на неотложные работы, еще 2,8 миллиона — на финансовую корректировку за демонтируемые объемы, а 2,7 миллиона — на оплаченное, но недоступное для пациентов оборудование и материалы. Около 920 тысяч евро было выплачено поставщикам, чтобы избежать санкций, а еще три четверти миллиона было потрачено на различные расходы, связанные с расторжением контракта и передачей объекта.

На этом все не заканчивается – только одна экспертиза, заказанная PSKUS, обошлась в 188 тысяч евро, а еще 162 тысячи ушли эксперту по плесени! На такие деньги можно было бы покрыть надбавки десяткам врачей, которые каждый день работают до изнеможения.

Вместо этого больница продолжает оплачивать услуги адвокатов, консультантов и процессуальные документы, как будто она является агентством юридических услуг, а не учреждением здравоохранения.

Как долго больница Страдиньш будет местом, где юристы зарабатывают, а врачи выгорают? Неужели страна, где врачи являются чемпионами Европы по выгоранию, может позволить себе платить сотни тысяч за каждый юридический документ, но не за каждого человека, стоящего у операционного стола?

Почему юридический отдел не может самостоятельно защитить интересы больницы и сколько еще будет потрачено, чтобы спасти неудачный проект от собственных ошибок? Может быть, пришло время изменить курс лечения – и начать лечить систему, а не только плесень?"

Комментарии (1)
Комментарии (1)
«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (1)

Важно 19:04

Важно 1 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (1)

Спорт 18:52

Спорт 1 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (1)

Важно 18:49

Важно 1 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам (1)

Важно 18:34

Важно 1 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке (1)

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 1 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании (1)

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 1 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил (1)

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 1 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

