«Если НАТО не подтвердит единство на саммите в Гааге, Россия заявит, что Запад разобщен»: предупреждает Ринкевич

В своем выступлении президент отметил, что, если смотреть на геополитическую ситуацию, то Украина продолжает воевать, а Россия становится все более агрессивной. Россия чувствует, что выигрывает эту войну, а в политике, особенно в международных отношениях, иногда восприятие важнее реальности". "Те, кто работает в сфере стратегической коммуникации, хорошо знают, что в XXI веке восприятие играет ключевую роль", - сказал Ринкевич.

Он отметил, что Европа и НАТО еще только пытаются полностью осознать, что мир сильно изменился, что мы больше не живем по старым правилам и что на оборону нужно выделять гораздо больше ресурсов. "И речь идет не просто о процентах от валового внутреннего продукта (ВВП), а о реальных возможностях", - сказал президент.

Говоря о следующем саммите НАТО в Гааге с точки зрения стратегической коммуникации, Ринкевич выразил надежду, что это будет саммит единства, на котором будет передан четкий сигнал - альянс силен как никогда.

Одновременно президент выразил надежду, что в Латвии будет принято решение о выделении 5% ВВП на оборону. "Это будет непросто, есть много других вызовов - демография, здравоохранение, социальное обеспечение, образование, но правительство и парламент понимают, что в следующем году выделение 5 % ВВП на оборону - это главный приоритет", - сказал Ринкевич.

Президент также отметил, что времени на развитие наших возможностей и достижение потенциала, согласованного в НАТО, не так много. "Мы очень надеемся, что те страны, где до сих пор ведутся дискуссии о выделении 2% ВВП на оборону, изменят свою позицию и примут решения как об увеличении финансирования, так и о реальном развитии потенциала", - сказал Ринкевич.

В то же время президент подчеркнул, что помимо гибридных угроз, использования миграции в качестве инструмента влияния, дезинформационных кампаний, манипуляций в социальных сетях и попыток вмешательства в выборы, существует новая угроза - атаки на подводную инфраструктуру в Балтийском море. Также искусственный интеллект таит в себе огромные возможности, но и огромные риски.

Параллельно президент подчеркнул, что важным аспектом является то, как мы продолжаем поддерживать Украину и как выполняются обещания, данные на саммите НАТО в Вашингтоне в прошлом году - по противовоздушной обороне, увеличению количества боеприпасов, поддержке беспилотников. "Это три вещи, которые президент Украины [Владимир] Зеленский подчеркнул во время нашей встречи в Вильнюсе на прошлой неделе", - сказал Ринкевич.

Президент подчеркнул, что будущее Украины - не только в Европейском союзе, но и в НАТО. По словам Ринкевича, необходимо найти способы увеличить поддержку Украины на поле боя, а также победить в информационной войне.