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«Если НАТО не подтвердит единство на саммите в Гааге, Россия заявит, что Запад разобщен»: предупреждает Ринкевич

Редакция PRESS 10 июня, 2025 14:32

Новости Латвии 0 комментариев

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Если на саммите НАТО в Гааге не удастся подтвердить единство НАТО, мы станем свидетелями очередной российской кампании, утверждающей, что Запад разобщен, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, выступая на конференции "Riga StratCom Dialogue 2025", посвященной стратегической коммуникации.

В своем выступлении президент отметил, что, если смотреть на геополитическую ситуацию, то Украина продолжает воевать, а Россия становится все более агрессивной. Россия чувствует, что выигрывает эту войну, а в политике, особенно в международных отношениях, иногда восприятие важнее реальности". "Те, кто работает в сфере стратегической коммуникации, хорошо знают, что в XXI веке восприятие играет ключевую роль", - сказал Ринкевич.

Он отметил, что Европа и НАТО еще только пытаются полностью осознать, что мир сильно изменился, что мы больше не живем по старым правилам и что на оборону нужно выделять гораздо больше ресурсов. "И речь идет не просто о процентах от валового внутреннего продукта (ВВП), а о реальных возможностях", - сказал президент.

Говоря о следующем саммите НАТО в Гааге с точки зрения стратегической коммуникации, Ринкевич выразил надежду, что это будет саммит единства, на котором будет передан четкий сигнал - альянс силен как никогда.

Одновременно президент выразил надежду, что в Латвии будет принято решение о выделении 5% ВВП на оборону. "Это будет непросто, есть много других вызовов - демография, здравоохранение, социальное обеспечение, образование, но правительство и парламент понимают, что в следующем году выделение 5 % ВВП на оборону - это главный приоритет", - сказал Ринкевич.

Президент также отметил, что времени на развитие наших возможностей и достижение потенциала, согласованного в НАТО, не так много. "Мы очень надеемся, что те страны, где до сих пор ведутся дискуссии о выделении 2% ВВП на оборону, изменят свою позицию и примут решения как об увеличении финансирования, так и о реальном развитии потенциала", - сказал Ринкевич.

В то же время президент подчеркнул, что помимо гибридных угроз, использования миграции в качестве инструмента влияния, дезинформационных кампаний, манипуляций в социальных сетях и попыток вмешательства в выборы, существует новая угроза - атаки на подводную инфраструктуру в Балтийском море. Также искусственный интеллект таит в себе огромные возможности, но и огромные риски.

Параллельно президент подчеркнул, что важным аспектом является то, как мы продолжаем поддерживать Украину и как выполняются обещания, данные на саммите НАТО в Вашингтоне в прошлом году - по противовоздушной обороне, увеличению количества боеприпасов, поддержке беспилотников. "Это три вещи, которые президент Украины [Владимир] Зеленский подчеркнул во время нашей встречи в Вильнюсе на прошлой неделе", - сказал Ринкевич.

Президент подчеркнул, что будущее Украины - не только в Европейском союзе, но и в НАТО. По словам Ринкевича, необходимо найти способы увеличить поддержку Украины на поле боя, а также победить в информационной войне.

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