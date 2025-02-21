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Если мы отправим солдат в Украину, кто дома останется? Депутаты думают

© LETA 21 февраля, 2025 10:39

Новости Латвии

Депутаты Сейма поддержали бы отправку латвийских солдат в Украину для поддержания мира на определенных условиях.

Пока рано говорить о конкретном количестве солдат, которых Латвия могла бы отправить в Украину, если будет проводиться миротворческая миссия, заявили высшие должностные лица. Однако если такое решение будет принято, то Сейм должен будет дать свое разрешение, и в целом депутаты готовы поддержать отправку латвийских солдат в Украину на определенных условиях.

Если между Украиной и Россией будет заключено соглашение о мире или перемирии, которое будет предусматривать привлечение международных миротворцев, решение об участии Латвии в миссии будет принимать Совет по национальной безопасности и Кабинет министров, а окончательное разрешение должен будет дать Сейм.

Депутаты отмечают, что для участия латвийских солдат в миссии необходимо прояснить два вопроса: как будет обеспечена безопасность Латвии после их отправки и какими будут условия их пребывания в Украине.

"Нам нужно понять, кто останется здесь, дома, как мы заменим этих людей. И, что очень важно, на каких гарантиях наши люди туда поедут", - сказал председатель парламентской комиссии по обороне Раймондс Бергманис.

Другие депутаты подчеркивают, что для принятия такого решение необходимо более широкое участие НАТО.

"Это не должно быть единоличное решение Латвии. В данном случае лучшим решением, как показала совместная миссия НАТО в Афганистане, является общее решение альянса. Наши дипломаты должны этого добиваться. Если мы не сможем прийти к нему, всегда есть возможность сформировать отдельную коалицию из стран НАТО. Если мы сами принимаем такое решение, нужно смотреть, каким будет наш вклад, где будут находиться наши военнослужащие. Затем нам нужно обеспечить здесь присутствие солдат НАТО, которые их заменят. Украине нужно помогать, но это должно быть совместное решение НАТО или решение большинства стран альянса", - сказал руководитель комиссии Сейма по национальной безопасности Айнарс Латковскис.

(Lsm.lv)

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