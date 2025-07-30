Ещё одна жертва латвийских дорог: в столкновении грузовика и легковушки погиб водитель

Авария произошла около 5:30. По предварительным данным, в результате столкновения Scania и Volkswagen погиб водитель легкового автомобиля. Полиция проводит расследование, чтобы установить точные обстоятельства происшествия.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 146 дорожно-транспортных происшествий, в 12 из них пострадали 13 человек, включая одного пешехода и шестерых велосипедистов.

Также были задержаны трое водителей в состоянии алкогольного опьянения, по всем случаям возбуждены уголовные дела, что свидетельствует о высокой степени опьянения. Кроме того, за сутки полиция зафиксировала 482 административных нарушения, из них 211 — за превышение скорости.

По данным Департамента безопасности дорожного движения, с начала 2025 года до 24 июля в Латвии зарегистрировано 58 смертельных ДТП. Однако эти данные неполные, поскольку статистика из полиципоступает в департамент, примерно, с опозданием на месяц.