-Должен ли LTV1 действительно ставить песни на русском языке в канун Янова дня? Тот факт, что это старая концертная запись Раймонда Паулса, не является оправданием. Через 30 минут звучит уже вторая песня на русском языке. Кто сводит людей с ума? Неужели «репертуара» LTV7 действительно недостаточно?- поделилась своим возмущением в сети Х Элина Трейя.

Комментаторы во многом согласились с эти мнением и посчитали, что ЛТВ либо недостаточно хорошо подготовилось к празднику, либо намеренно разбавило латышские песни русскими. Что, на взгляд комментаторов, не соответствует латышским традициям.

полагают, что LTV недостаточно хорошо оценило праздничную программу или намеренно транслирует контент, не соответствующий латвийским традициям.

Некоторые предлагали не смотреть ЛТВ: "Чего ещё ждать от этого учреждения?"