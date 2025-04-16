Еще один ребенок госпитализирован с опасной инфекцией кишечной палочки

Установлено, что ребенок посещал дошкольное учреждение, в котором зарегистрирован другой больной и оба случая по времени совпадают с ранее зарегистрированными вспышками.

ЦПКЗ подчеркивает, что эпидемиологическое расследование продолжается. В настоящее время ожидаются результаты секвенирования патогенных E. coli, чтобы точно определить те случаи инфекции в детских учреждениях и за их пределами, которые объединены идентичными возбудителями.

Это даст возможность более точно определить поставщиков продуктов питания, связывающих людей, инфицированных идентичной E. coli, пояснили в ЦПКЗ.

Таким образом, на сегодня зарегистрировано более 60 случаев инфицирования E. coli, большинство у детей.

Как сообщалось, в конце прошлой недели Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) в целях предосторожности частично приостановила работу линии ручной расфасовки продукции молочного кооператива "Straupe" из-за заражения продуктов питания бактериями E.coli, так как у нескольких работников предприятия была выявлена эта инфекция.

Предприятие поставляло эти продукты в 14 учебных заведений в то время, когда кишечной инфекцией, вызванной E.Coli, заболели несколько воспитанников этих учреждений в разных регионах Латвии.

В понедельник на предприятии прошла повторная проверка, чтобы убедиться, что приняты все необходимые меры, чтобы в дальнейшем предприятие могло в полном объеме гарантировать потребителям безопасность произведенной продукции. После нее ПВС разрешила ""Straupe"" полностью возобновить производство.

Директор департамента анализа и профилактики риска инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевощиков ранее отмечал, что доказательства связи заболевания детей и работников косвенны.

Он также подчеркнул, что эпидемиологическое расследование продолжается.