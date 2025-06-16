Как министр сообщила в социальных сетях, она приняла решение включить этих граждан РФ в черный список на основании ч. 2 ст. 61 закона об иммиграции, введя для них бессрочный запрет на въезд в страну.

Согласно данной статье закона, иностранный гражданин может быть включен в черный список, если у компетентных органов имеются основания полагать, что он представляет угрозу для государственной безопасности или общественного порядка, либо, прибыв в Латвию, может помешать досудебному расследованию или работе правоохранительных органов по раскрытию преступления.