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Кая Каллас хочет наказать Израиль за «нарушение права» в Газе, Сирии, Иране: а Венгрия против

Euronews 21 июня, 2025 17:15

Мир 0 комментариев

Министры иностранных дел стран Евросоюза встретятся в понедельник в Брюсселе, чтобы пересмотреть соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем. Новый документ подготовлен главным дипломатом ЕС Кайей Каллас.

В прошлом месяце большинство глав внешнеполитических ведомтств ЕС поддержали предложение Нидерландов пересмотреть связи блока с Израилем в свете его действий в секторе Газа и несоблюдения прав человека.

ЕС - крупнейший торговый партнёр Израиля, объём торговли с ним в прошлом году составил 42,6 млрд евро. Планируемые меры могут иметь весьма негативные последствия для еврейского государства, но консенсус для их принятия далеко не гарантирован.

Хью Ловатт, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR), говорит:

"Полная приостановка действия Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем маловероятна, не в последнюю очередь учитывая сильную поддержку, которую некоторые страны-члены - такие как Венгрия - продолжают демонстрировать Израилю. Однако можно приостановить действие некоторых частей Соглашения об ассоциации - тех, которые касаются, например, торговли".

Для приняти документа В ЕС необходимо так называемое квалифицированное большинство голосов - то есть не обязательно, чтобы все 27 стран-членов были согласны.

Среди возможных для принятия мер может быть введение пошлин на израильскую продукцию и приостановка участия Израиля в исследовательских проектах - таких как Horizon Europe.

По мнению эксперта, на кону - вопрос доверия к ЕС.

"Это момент истины для ЕС. Необходимо, чтобы было видно, что он (Евросоюз) действует против нарушений Израилем международного права в области агрессии, будь то в Газе, на Западном берегу реки Иордан, в Ливане, Сирии, а также в Иране", - говорит Хью Ловатт.

Уже 8 стран, во главе с Бельгией и при поддержке Финляндии, Ирландии, Люксембурга, Польши, Португалии, Словении, Испании и Швеции, направили в ЕС письмо с просьбой прекратить торговлю с израильскими поселениями на оккупированных палестинских территориях.

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