Ермак на встрече с Уиткоффом: РФ тормозит мирные инициативы

© Deutsche Welle 30 августа, 2025 12:42

Важно 0 комментариев

Глава офиса президента Украины Ермак на встрече со спецпосланником Трампа Уиткоффом в Нью-Йорке призвал оказать давление на Россию из-за ее военных преступлений и срыва мирных инициатив.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак вместе с первым заместителем министра иностранных дел страны Сергеем Кислицей в пятницу, 29 августа, встретился в Нью-Йорке со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Главной целью переговоров, по словам Ермака, было "подтолкнуть реальную дипломатию" и скоординировать выполнение договоренностей, достигнутых на встрече Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран в Вашингтоне 18 августа.

"В начале встречи я проинформировал Стива Уиткоффа о военных преступлениях, которые Россия ежедневно совершает против наших городов и общин в Украине. В частности, я рассказал о массированной ракетно-дроновой атаке на Киев, которая унесла жизни 23 человек, включая четырех детей", - написал Ермак в соцсети X.

Ермак пригласил Уиткоффа в Украину

Глава офиса украинского президента отметил, что Россия не выполняет ничего из необходимого для завершения войны и затягивает боевые действия. В то же время Украина поддерживает настрой Дональда Трампа и всех партнеров как можно скорее достичь длительного мира. "Украина приветствует все мирные инициативы, предложенные Соединенными Штатами. Но, к сожалению, каждая из них тормозится Россией", - добавил Андрей Ермак.

Представитель Киева подтвердил, что Украина открыта к прямым переговорам на уровне лидеров и готова обсуждать широкий спектр вопросов. "Мы считаем, что необходим глобальный нажим, чтобы Россия действительно была готова двигаться к миру и, в частности, проводить критически важные встречи лидеров для этой цели", - подчеркнул Ермак. Он также пригласил Уиткоффа в ближайшее время посетить Украину.

 

