Эрдоган предупредил Москву и Киев, что больше такого не потерпит: об атаках в Чёрном море

"В связи с продолжающейся войной между Украиной и Россией наши собеседники были предупреждены о том, что обеим сторонам следует проявлять большую осторожность в отношении подобных негативных факторов, касающихся безопасности Черного моря", говорится в заявлении.

Вечером 15 декабря минобороны Турции сообщило, что истребители F-16 ВВС Турции сбили беспилотник, приблизившийся к воздушному пространству страны со стороны Черного моря. Турецкие военные уничтожили его в целях безопасности.

"В результате проведенной оценки, в целях обеспечения безопасности воздушного пространства, а также защиты жизни и имущества наших граждан, беспилотный летательный аппарат, который, по-видимому, вышел из-под контроля, был сопровожден нашими истребителями F-16, и после завершения необходимых процедур он был сбит в ходе контролируемого маневра в наиболее подходящем месту", — отмечается в заявлении.

В Анкаре не сообщили, кому принадлежал дрон. 18 декабря Минобороны Турции объявило, что уничтоженный беспилотник распался на мелкие фрагменты, которые разбросало на большой территории. Из-за этого, как отметили в ведомстве, проблематично выяснить его происхождение. Тем не менее, указало министерство, поиск обломков и техническая экспертиза продолжаются.

16 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Анкара предостерегает и российскую, и украинскую сторону от действий, которые могут создать угрозу судоходству в Черном море.

Что происходит в Черном море?

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил Украине и России "предупреждения" из-за атак на суда в Черном море. "Недавние взаимные атаки представляют серьезную угрозу безопасности судоходства в Черном море. Атаки на коммерческие и гражданские суда не приносят пользы никому. Мы четко доводим наши предупреждения по этому вопросу до обеих сторон", - заявил Эрдоган.

Украина, отмечают украинские СМИ, за последние несколько недель провела атаки на танкеры российского "теневого флота" в акватории Черного моря. По данным источников РБК-Украина, танкеры были повреждены в результате атаки морских дронов.

При этом 12 декабря в результате российской атаки на порт Черноморск, было повреждено судно под иностранным флагом, принадлежащее турецкой компании.