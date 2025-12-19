Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Эрдоган предупредил Москву и Киев, что больше такого не потерпит: об атаках в Чёрном море

Euronews 19 декабря, 2025 10:32

Мир 0 комментариев

Министерство обороны Турции указало, что России и Украине не следует предпринимать действия, которые ухудшили бы ситуацию с безопасностью в Черном море. Заявление последовало спустя несколько дней после инцидента с беспилотником, сообщает Евроньюз.

"В связи с продолжающейся войной между Украиной и Россией наши собеседники были предупреждены о том, что обеим сторонам следует проявлять большую осторожность в отношении подобных негативных факторов, касающихся безопасности Черного моря", говорится в заявлении.

Вечером 15 декабря минобороны Турции сообщило, что истребители F-16 ВВС Турции сбили беспилотник, приблизившийся к воздушному пространству страны со стороны Черного моря. Турецкие военные уничтожили его в целях безопасности.

"В результате проведенной оценки, в целях обеспечения безопасности воздушного пространства, а также защиты жизни и имущества наших граждан, беспилотный летательный аппарат, который, по-видимому, вышел из-под контроля, был сопровожден нашими истребителями F-16, и после завершения необходимых процедур он был сбит в ходе контролируемого маневра в наиболее подходящем месту", — отмечается в заявлении.

В Анкаре не сообщили, кому принадлежал дрон. 18 декабря Минобороны Турции объявило, что уничтоженный беспилотник распался на мелкие фрагменты, которые разбросало на большой территории. Из-за этого, как отметили в ведомстве, проблематично выяснить его происхождение. Тем не менее, указало министерство, поиск обломков и техническая экспертиза продолжаются.

16 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Анкара предостерегает и российскую, и украинскую сторону от действий, которые могут создать угрозу судоходству в Черном море.

Что происходит в Черном море?

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил Украине и России "предупреждения" из-за атак на суда в Черном море. "Недавние взаимные атаки представляют серьезную угрозу безопасности судоходства в Черном море. Атаки на коммерческие и гражданские суда не приносят пользы никому. Мы четко доводим наши предупреждения по этому вопросу до обеих сторон", - заявил Эрдоган.

Украина, отмечают украинские СМИ, за последние несколько недель провела атаки на танкеры российского "теневого флота" в акватории Черного моря. По данным источников РБК-Украина, танкеры были повреждены в результате атаки морских дронов.

При этом 12 декабря в результате российской атаки на порт Черноморск, было повреждено судно под иностранным флагом, принадлежащее турецкой компании.

Главные новости

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка
Важно

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

В Латвии за всё платят дважды, или Почему нам вечно не хватает денег? Разгадка в одной таблице
Эксклюзив

В Латвии за всё платят дважды, или Почему нам вечно не хватает денег? Разгадка в одной таблице

Латвиец открыл SMS якобы из налоговой и в момент лишился 2500 евро на счету: подробности
Важно

Латвиец открыл SMS якобы из налоговой и в момент лишился 2500 евро на счету: подробности (1)

В Латвии разрешили нейтрализовать дроны у критической инфраструктуры

Новости Латвии 18:38

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

Дождливая ночь и осторожные прояснения

Важно 18:29

Важно 0 комментариев

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

Где в Латвии можно будет покататься на горных лыжах на Рождество?

Важно 18:23

Важно 0 комментариев

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Новая станция техосмотра в Риге сможет обслуживать до 1000 авто в день

Важно 18:20

Важно 0 комментариев

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Ford неожиданно меняет курс: автоаккумуляторы уходят в дата центры

Всюду жизнь 18:10

Всюду жизнь 0 комментариев

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

Важно 17:47

Важно 0 комментариев

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

Рижане требуют не застраивать Малую Аркадию. Но денег на парк у Риги нет

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

