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И ни в чем себе не отказывайте: беженцев из Украины переселяют из аварийного дома… в ещё более аварийный? (1)

Редакция PRESS 3 октября, 2024 09:37

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Перед началом отопительного сезона власти Кекавского края решили освободить от пяти украинских семей (15 человек вместе с детьми) помещения в Балдоне на Межвиду 17, в котором украинцы живут уже два года, и передать их Министерству благосостояния.  До 31 октября украинским беженцам предписано покинуть жилые помещения без предоставления другого жилья. Press.lv уже рассказывал эту историю, и вот у нее появилось продолжение.

"Если начиная с августа этого года местные чиновники нас предупреждали только устно, в конце сентября мы уже получили письменное уведомление с предписанием освободить жилье до 31 октября, - говорит Валерий Дронов, беженец из Святогорска. - Все это очень обидно, мы не понимаем, почему с нами так обошлись".

Валерий показал письмо, полученное одной из беженцев:

Исполнительный директор самоуправления Кекавского края Йоланта Янсоне поясняет, что заключенный с украинцами бессрочный договор на аренду жилья теряет силу в случае смены владельца помещений, а поскольку 19 сентября Кекавской думой принято решение о возвращении здания государству, договор на аренду жилья истекает 31 октября 2024 года. И впредь беженцам предлагается самим подыскать себе другое подходящее для проживания помещение. Беженцем предлагается дальше самим как-нибудь решать свои проблемы - быстренько подыскать новые детские сады и школы для своих детей, а для себя - новое жилье и работу.

- При этом на словах представители самоуправления нас заверяют, что, мол, в Бауске нас, беженцев из Балдоне, готовы принять у себя. Вот только никаких письменных подтверждений этому нет. Да и расстояние до Бауски 80 километров, тем, кто работает в Риге (а беженцы вовсе не живут нахлебниками! - press.lv), придется ездить ежедневно по два часа туда и обратно на работу и отвозя детей в школы и детские сады. Мы, мягко выражаясь, в смятении. И не знаем, что делать, что предпринять. Ясно, что найти другую работу в кратчайшие сроки, за этот месяц, почти нереально, особенно, когда тебе придется искать еще и новое жилье, школу и садик.

А что же скажут власти страны?

Чтобы привлечь внимание к этой внезапно возникшей проблеме, Press.lv направил письма в самоуправление Кекавского края, ответственным чиновникам в Балдоне,  а также в Союз самоуправлений Латвии и Министерство среды и регионального развития (VARAM). Написали мы и первым лицам страны - премьер-министру Эвике Силине и президенту Латвии Эдгару Ринкевичу. Из канцелярии главы государства сразу же пришел ответ, что наше письмо получено и зарегистрировано. С адреса премьера письмо вернулось с пометкой, что таких электронных адресов не существует, хотя все они  четко указаны на сайте Кабинета министров Латвии. Не странно ли?

Напомним, что Кекавское самоуправление через свою PR-службупояснило нам, что здание в Балдоне – собственность государства, в свое время оно было передано самоуправлению Кекавского края во временное пользование – с целью оборудовать его под нужды пансионата для  пожилых людей. Но средств на это не хватило. Чтобы обеспечить достойное проживание в помещениях в зимний период, необходим ремонт крыши, замена внутренних коммуникаций и перестройка отопительного котла. Подсчитано, что только на зимний отопительный сезон необходимо 200 000 евро, на полное восстановление здания – 1,5 млн. А потому самоуправление вынуждено принять решение о возвращении этих помещений назад государству.

От Министерства благосостояния ответа пока нет, а вот Министерство среды и регионального развития (VARAM) ответило, что его представители связались с самоуправлением Кекавского края. Там им повторили уже известные факты: здание в плохом техническом состоянии. денег на ремонт нет, передаем его государству. Как же получилось, что здание, в котором раньше украинцы успешно проживали, теперь вдруг стало непригодным? "Так произошло потому, что обустройство части помещений здания в Балдоне на Межвидус 17 для размещения в чрезвычайных ситуациях не предполагало полноценного проживания во всем здании", - гласит ответ министерства. 

Пяти семьям украинских беженцев, которые в результате этих действий самоуправления, по сути, остались без крыши над головой, в письме VARAM рекомендовано обращаться с заявлением в Комиссию по гражданской обороне дружественных территорий (Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija), что предусмотрено Законом  о поддержке мирных жителей Украины. Поддержка, которая по закону может быть предоставлена в таких случаях - это  размещение, содержание, обеспечение товарами первой необходимости, медицинскими услугами и возможностями получения образования для детей.

На вопрос, почему беженцам, живущим в Балдоне, нельзя предоставить другое жилье взамен аварийного, VARAM ссылается на принцип равноправного отношения ко всем жителям самоуправления. Если в собственности самоуправления Кекавского края нет свободного муниципального жилья, которое можно было бы предложить семьям для проживания, никто, в том числе украинские жители, не могут их получить.

Что касается дальнейшего размещения оставшихся без жилья украинцев, VARAM предполагает, что беженцев, возможно, удастся расселить в Бауском крае. По крайней мере, как заверяет руководство Кекавского края, такого рода переговоры между самоуправлениями велись и беженцев о такой возможности проинформировали. В случае же, если в Бауском крае все-таки не найдется места для украинских семей, оставшихся без крова, или они, по объективным причинам, не смогут переехать из Балдоне в Бауску, их судьбой, по заявлению, займутся Комиссии по гражданской обороне дружественных территорий или Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Представитель украинских беженцев, живущих в Балдоне, Валерий Дронов рассказал press.lv, что предписание на расторжение договора об аренде жилья семьи получили, но пока не подписывали. А на днях они обратились за помощью к чрезвычайному и полномочному послу Украины в Латвии Анатолию Куцеволу, и на официальной  встрече с ним в Баложи поведали о своих проблемах. Посол был встревожен услышанным и обещал посодействовать в рамках своих полномочий.

Валерий Дронов съездил в Бауску - посмотреть помещения, предложенные для расселения украинским семьям. Итог:

"Это здание в трех километрах от Бауски, в Саулайне, стоит фактически в поле, сообщение с Ригой - не менее двух часов пути. Работы на месте практически нет, детей до Бауски возить в садик и школу три километра, непонятно на чем.

Состояние помещений здесь в 50 раз хуже, чем те, что в Балдоне, где мы живем сейчас и которые, как нам заявили в самоуправлении, считаются аварийными. Здесь на этаже живет 15 человек, кроме нас.

Предлагали и жилье в общежитии в Баложи, там на 50 человек одна или две стиральные машины и состояние жилья еще хуже. А очередь у туалет занимают еще с вечера".

 

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